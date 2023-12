V sobotu je Rybovka v Kamenici, v pondělí pak novoroční koncert v Chrudimi

Redakce

Poté, co o letošních Vánocích odpadly dvě známá koncertní provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, známé jako "Rybovka", a to jak 23. prosince v Chrudimi, tak na štědrý večer v Pardubicích, uskuteční se do Rybovka v sobotu v Trhové Kamenici. V pondělí 1. ledna odpoledne pak cestou na ohňostroj v chrudimských Klášterních zahradách můžete zavítat na tradiční Novoroční koncert chrudimského pěveckého sboru Slavoj.

Tradiční Rybovka. Ilustrační foto | Foto: Tomáš Rada