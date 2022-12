"Nyní upřesňujeme znění smlouvy s developerem, která by měla být podepsána po schválení zastupitelstvem v únoru 2023. Dalším krokem bude intenzivní práce developera na projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení," potvrdil třemošnický starosta Miroslav Bubeník.

Doba výstavby je předpokládaná do 24 měsíců. "Již před zahájením výstavby si budou moci zájemci vybírat z nabízených bytů," dodal starosta Bubeník.

O výstavbu bytového domu v Třemošnici původně projevily zájem dvě developerské společnosti: Genio systém z Prahy a Finno invest z Uherského Hradiště. Zatímco moravská firma měla představu o bytech v osobním vlastnictví, ta pražská představila myšlenku vytvořit bytové družstvo. Tím by mohli o bydlení usilovat i ti, kteří nesplňují hypoteční podmínky bank.

Navrhovaný bytový dům je čtyřpodlažní s 35 bytovými jednotkami o velikosti 1+KK, 2+KK a 3+KK.Zdroj: Genio systém s.r.o

„Pokud bude úrok třeba devět procent, myslím, že v Třemošnici se nenajde moc lidí s čistým příjmem padesát tisíc korun. Bytové družstvo je tedy řešením pro ty, kteří nemají vlastní úspory,“ vysvětlil jednatel společnosti Genio system Jan Stoklasa.

Měsíční splátka u bytového družstva by byla 14 tisíc korun měsíčně. „Bytové družstvo není hypotéka, nezkoumá příjmy, má splatnost čtyřicet a mezigeneračně až padesát let,“ vysvětlil Stoklasa s tím, že až banky opět sníží úroky, lze závazek u družstva splatit hypotékou.

Místo kritizované slévárny budou v Třemošnici byty. Lidé je koupí i bez hypotéky

„Je dobře, že by tu tato možnost vznikla. Je to pozitivní pro mladé rodiny, které nemají nic naspořeno. Díky tomu si může bytové družstvo vybrat nájemníky. Další velkou výhodou je, že po doplacení částky se bytové jednotka převede do vlastnictví majitele,“ řekl devětadvacetiletý Zdeněk, který se o možnost vlastního bydlení zajímá.

„Zájem o byty je značný, protože hodně lidí pracuje u nás v Třemošnici a většina z nich dojíždí. Neustále odpovídám na dotazy o bydlení,“ uvedl starosta města Miroslav Bubeník.