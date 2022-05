Zdroj: Youtube

Nejvyšší státní vyznamenání si měl syn Josefa Koukala vyzvednout pří ceremoniálu u příležitosti 28. října už v roce 2017. Návrh tehdy schválily Poslanecká sněmovna i Senát. Ale prezident Miloš Zeman nakonec couvl.

"Dostali jsme dokonce tehdy z Hradu zprávu, že se s udělením řádu počítá, ale nakonec z toho sešlo," zavzpomínal před pěti lety dnes již zesnulý Koukalův syn Josef, který se ocenění svého otce v roce 2020 už nedočkal.

Na válečného hrdinu v sobotu vzpomněli i lidé v Luži, kde Koukal žil na tamním náměstí. Právě tam se uskutečnilo uctění památky prostřednictvím položení květin u pamětní desky, zazněly proslovy a zahrál dechový orchestr.

V blízkém Dobrkově se odpoledne odehrál Koukalův letecký den. "Jsem ráda, že nám nakonec vyšlo počasí. Trochu jsem měla obavy," řekla lužská starostka Veronika Pešinová.

Zdroj: Youtube

Zejména nejmenší návštěvníci si užívali adrenalinové chvilky na bungee trampolíně a jiných atrakcích a jejich tatínkové obdivovali nádherné RC modely letadel. Připraveny byly výtvarné dílničky i občerstvení.

Josef Koukal

*6. 5. 1912 Jenišovice u Chrudimi

†23. 2. 1980 Luže

Josef Koukal byl jeden z hrdinů, kteří neváhali opustit zrazenou a potupenou rodnou zemi a vydat se do boje za její osvobození. Voják, vlastenec, skvělý pilot. Zapojil se do bojů v Polsku, Francii a Velké Británii. Byl dvakrát těžce zraněn. Jak po sestřelu, tak po havárii visel jeho život na vlásku.

Jeho osud byl těžce poznamenán. Málokterý pilot prošel takovým peklem jako on. Těžké popáleniny léčil dlouhé měsíce v nemocnicích, absolvoval desítky plastických operací. Nezměrné bolesti a utrpení, kterému byl vystaven při léčbě si jen stěží lze představit. Přesto zůstal nezlomen a věrný republice a létání.

Na záchraně jeho života má lví podíl Archibald McIndoe a celý personál v nemocnici Queen Victoria Hospital in East Grinstead, West Sussex, kde je pracoviště specializované na těžké popáleninové stavy letců, vojáků a námořníků.

Bohužel po válce a návratu domů se nedočkal vděku, naopak se stal terčem represí totalitního režimu, stejně jako mnoho dalších jeho spolubojovníků. (Zdroj: Czech Spitfire Club)