Je to už zoufalství, shodují se obyvatelé domů na kopci.

"Jezdím do pardubické nemocnice do práce kolem páté a je mi až zle z pohledu na ně, jak se prohánějí pod auty. Nemyslím si, že by jed na ně zabral," míní zdravotní sestřička Jana, která žije v jednom z vysokých paneláků.

Její kamarádka Iveta tak časně ven nechodí, ale vnímá problém s potkany z jiného pohledu. "I když u kontejnerů na odpad jsou mříže a visí tam cedule, aby lidé nesypali odpadky na zem, není to nic platné. Potkani si v umělohmotných popelnicích prokousali díry a mají tam opravdu velkou hostinu. Pokud se nenaučíme plýtvat s jídlem, tenhle boj neskončí," tvrdí Iveta.

Pestrý jídelníček potkanům prospívá a nemusí se spoléhat jen na popelnice. Na sídlišti žijí lidé, kteří házejí z oken jídlo toulavým kočkám a ptákům, takže jejich "dobrota" ke zvířatům míří automaticky k přemnožené kolonii potkanů.

Nástrahy jsou označeny výstražnými cedulkami.Zdroj: Město Chrudim

Pracovníci deratizační firmy Dezinfa instalovali do potkaních nor sáčky s granulovaným jedem a vršek překryli drnem nebo kamenem. Každé místo je označeno výstražnou vlaječkou, ale i přesto je ostražitost majitelů psů nebo domácích koček na místě. Samotná účinná látka je hořká, takže je defacto nepoživatelná, ale nebezpečí v sobě skrývají uhynulí potkani. Pokud je pes nebo kočka pozře, je nutné okamžitě vyhledat veterináře. Jako první pomoc se doporučuje vitamín K1 - Kanavit.

Uhynulé potkany je potřeba hlásit společnosti Dezinfa, která deratizaci provádí. Ta rovněž zajistí jejich sběr, odvoz a likvidaci. E-mail: dezinfa@email.cz.

Aby byla opatření opravdu účinná, je třeba dodržovat tyto zásady:

– nevyhazujte zbytky potravin do dřezu nebo do toalety;

– do kontejneru vyhazujte pouze řádně zabalené zbytky potravin;

– nekrmte ptáky a volně žijící živočichy;

– nekrmte toulavé kočky;

– udržujte pořádek kolem svých domů;

– udržujte pořádek v okolí kontejnerových stání, nevyhazujte odpadky v okolí popelnic a kontejnerů;

– v případě zjištění výskytu černé skládky či většího nepořádku informujte Městský úřad Chrudim, například prostřednictvím Mobilního rozhlasu;

– zabezpečte si sklepy a vstupy do objektů.

