Vánoční stromy se o první adventní neděli rozsvítí bez účasti diváků. Aby to lidem nebylo líto, některé radnice jim podívanou zprostředkují v on-line přenosech.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Takto bude možné si vychutnat rozsvícení nejvyššího vánočního stromu v Česku, který roste v Mladkově na Orlickoústecku. Smrk, který byl zapsán do databáze českých rekordů, má úctyhodných jednatřicet metrů. Místní měli ve zvyku rozsvěcet strom společně a pod vánočním rekordmanem oslavit příchod nejkrásnějších svátků v roce. Letos jim to epidemie koronaviru neumožní. „Když přišla vládní opatření, říkali jsme si, že by bylo smutné strom jen tak rozsvítit a neudělat vůbec nic,“ podotkl starosta městysu Roman Studený.