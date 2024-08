Vedro, dusno, sucho. Příroda volá po vláze, která krajině v těchto dnech citelně chybí. Mohla by ji přinést lokální bouřka, kterou na čtvrteční odpoledne a večer předpovídají meteorologové. Kéž by, přejí si lidé utrápení tropickým počasím. V minulých dnech se totiž prognóza až na malé výjimky lišila od skutečnosti.

Meteorologové dokonce ve výstraze jasně vymezili, kde by se bouřky měly objevit. Podle předpovědi se dají očekávat na Chrudimsku, Pardubicku, Litomyšlsku, Vysokomýtsku a Poličsku, a to až do čtvrteční 21. hodiny.

Hasičský záchranný sbor (HZS) Pardubického kraje varování zveřejnil na svých facebookových stránkách s tím, že očekávat máme výskyt lokálně silných bouřek provázených především přívalovými srážkami s krátkodobým úhrnem výjimečně kolem 40 mm.

Přívalový déšť může zatopit sklepy a podchody, vyloučeno není množství škod způsobených silným větrem a kroupami.

„Dbejte na bezpečnost především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi. Při řízení vozidla v bouřce snižte rychlost jízdy a jeďte velmi opatrně," varovala mluvčí HZS Pardubického kraje Vendula Horáková.

