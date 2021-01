DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ: Jen málokde mají v obci dvě různé hasičské organizace. Ve Včelákově společně působí Sbor dobrovolných hasičů a Česká hasičská jednota.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

„Každý spolek má své vedení, své stanovy. Jedná se o spolky působící na úseku požární ochrany, hasiči na obcích jsou ve většině případů jediní nositelé kultury a jsou to pokračovatelé tradic. Pokud se jedná o zásahy, ty zajišťují jednotky obcí. Ale vždy se jedná o členy ČHJ či SDH, to v tu chvíli nikdo nezkoumá. Tam je vždy prvořadé, proč tu hasiči jsou. Záchrana osob, zvířat a majetku. To je jejich poslání,“ uvedl starosta městyse Včelákov Jan Pejcha.