„Před pěti lety jsme si koupili s kamarádem farmu na indonéském ostrově Bali, kde chováme papoušky. V covidu jsem ale byl dva roky doma a vymysleli jsme, že bychom tady postavili zoo. Byl to můj celoživotní sen. Chci moje chovatelství někam povýšit a udělat něco pro obec, aby měly kam chodit rodiny s dětmi,“ řekl Marcel Kohout.

Na projektu zoologické zahrady v Janově spolupracuje s emeritním ředitelem jihlavské zoo Vladislavem Jirouškem. Žádné šelmy ale v obci u Litomyšle nebudou. Návštěvníci by měli vidět spíše drobná zvířata, doménou budou papoušci lori, které Kohout chová.

V Pardubickém kraji žádná klasická zoo doposud nebyla, vzniklo tu však několik specializovaných minizoo.

„Dlouho jsem váhal, než jsem přistoupil na to, že se v tom budu angažovat. Myslím, že zoo je už v republice mnoho, ale pan Kohout mě přesvědčil, že to myslí vážně. Chce mimo jiné dvě tropické haly, které považuji za vrchol expozic. Ty by byly krásné, jen si nejsem jistý, jestli na ně finančně dosáhne. Už ty haly by stačily, aby zahrada dostala licenci a byla atraktivní,“ vysvětlil Jiroušek.

Žádné šelmy v Janově být nemají. Návštěvníci by měli vidět spíše drobná zvířata, doménou budou papoušci lori. Zoologická zahrada má mít tři části, a to parkování, hlavní část s výběhy a pak zázemí pro zoo, kde budou i tři haly na odchov papoušků. Investor počítá, že by zoo mohlo ročně navštívit okolo 40 tisíc lidí.

Zoo v Janově bude tematická a celou jí má procházet téma Bali, kde má Kohout farmu. „Rádi bychom vytvořili několik zajímavých prvků na téma Bali a vidím i možnost převezení stavby přímo z ostrova,“ podotkl architekt projektu Tomáš Zavoral.

V Janově u Litomyšle by mohla za pár let stát nová zoologická zahrada.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Zoologická zahrada má mít tři části, a to parkování, hlavní část s výběhy a pak zázemí pro zoo, kde budou i tři haly na odchov papoušků.

„Počítáme s vodním ptactvem, plameňáky, výběhem pro surikaty, kopytníky, bažanty a sovami. Budou tam dvě tropické haly, které by měly být průchozí a nabídnou návštěvníkům zážitkový okruh s papoušky, plazy a motýly. Nebudou chybět dětská hřiště, restaurace nebo obchod,“ přiblížil záměr Zavoral.

Kohout počítá, že by zoo mohlo ročně navštívit okolo 40 tisíc lidí. A právě z toho mají obavy místní lidé. Bojí se, že bude Janov zahlcený auty. Na veřejném projednání, které trvalo zhruba tři hodiny, padly i připomínky na spotřebu vody. Otazník visí rovněž nad financováním projektu. Podle Kohouta mají náklady dosáhnout 50 až 100 milionů korun.

„Provoz zajistí soukromá firma, ve které bude pracovat 30 až 35 lidí,“ podotkl Kohout jako hlavní investor. Nevylučuje, že by případně prodal firmu na Bali, která má podle něho hodnotu asi 50 milionů korun.

Budoucí ředitelka zoo Hana Fifíková navíc dodala, že financování není předmětem jednání a stále ještě jim zastupitelé Janova nic neschválili. Ti ale chtějí mít o plusech a minusech zoo jasno, než budou hlasovat.

Poloha plánované zoo, na mapě už je znázorněná i budoucí dálnice D35 se sjezdem na severním konci Janova:

Přibližná lokalita zoo, nachází se poblíž budoucího sjezdu z D35 (dálniční křižovatka je v horní části plánku)Zdroj: mapy.cz

„Musíme být na zemi. Zoo ano, ale aby neomezovala naše občany. Jsem rád, že by tady zoo mohla být, ale vše má své mantinely, přes které nepůjdeme. Nechávám si lehký odstup, ale osobně mi zoo nevadí. Nechceme ale, aby stála auta všude a omezovala příjezd do vesnice,“ sdělil starosta Janova Luboš Jiskra. Tady bude parkoviště zoo - hned za odbočkou ze stávající I/35 u Janova, kudy se jede k benzinceZdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Jak bude na zastupitelstvu hlasovat, ale říci nechtěl. Zastupitelé budou schvalovat změnu územního plánu, místní lidé se ale chtějí ještě vyjádřit k záměru výstavby zoologické zahrady.

„Přece o tom nemůže rozhodnout jen jedenáct členů zastupitelstva. Týká se to nás všech a spousta lidí s tím má problém. Je to zásadní věc,“ řekla na jednání Petra Pucherová z Janova.

Přidali se k ní další lidé a požadují anketu nebo místní referendum.

„Není to věc, která by tady byla na rok, na dva, je to jako dálnice, kterou tady řešíme od roku 2006. Je to další stavba a nedivím se lidem, že mají obavy. Pokud přijde podnět od občanů, aby se udělala anketa nebo referendum, tak nebudu proti. Výsledkem by se mělo zastupitelstvo taky řídit,“ dodal Jiskra.

Novou zoo by uvítaly rodiny s dětmi z okolí Janova a také Střední zahradnická a technická škola v Litomyšli, kde mají obor chovatelství a věnují se i exotickým živočichům.