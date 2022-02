V ptačím bufetu u Doubníčka se dozvěděly, co patří do krmítka a co nikoliv. Jako kamarádi Krtečka poznaly zimující ptáky a ve veverčině hnízdě po hmatu hádaly, co do něj patří a nepatří. Na závěr si předškoláci vymalovali Modráčka parkového na oboustranné omalovánce a podívali se na video ze stránek České společnosti ornitologické s názvem Kdo k nám létá na krmítko?