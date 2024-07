Veselokopecký jarmark v tamním skanzenu se stal již tradicí, která propojuje dávné časy s těmi dnešními. Od soboty 20. do neděle 21. července se tu lidé mohli setkávat se řemesly a jejich mistry, kteří dorazili z celého Česka, aby ukázali svou jedinečnou lidovou tvorbu.

Do skanzenu na Veselém Kopci dorazil výrobce dýmek Stanislav Baťa se svým čerstvě získaným titulem Nositel tradice Pardubického kraje. Vybraní řemeslníci se mohli pyšnit nejen svou tvorbou, ale někteří z nich také prestižními tituly jako je právě Nositel Pardubického kraje či Nositel tradice České republiky.

„Je tady spousta šikovných lidí, kteří oživují a věnují se tradičním technologiím například modrotisk, výroba dřevěných užitných předmětů, soustružených hraček, kanafas nebo košíkáři,“ Deníku sdělila etnografka Ilona Vojancová.

Návštěvníci zde mohli obdivovat nejen výrobky, ale nahlédli i k těmto řemeslníkům přímo takzvaně pod ruku, jelikož na místě dané předměty nejen ukazovali, ale také vyráběli. Lidé si mohli na vlastní kůži vyzkoušet například práci sekáčů, kteří v prostoru skanzenu sekali louku a neváhali se podělit o kus toho svého umu a trpělivosti.

Mnozí si tu nejen lidovou tvorbu připomínali, ale pro některé z nich to bylo vůbec poprvé co spatřili, jak to vlastně chodilo za našich dědů a babiček. Ke shlédnutí byla řemesla od zkušených košíkářů, hrnčířů, pekařů, řezbářů, dráteníků až po právě zmíněné sekáče. Jedinečný ručně tvořený výrobek si lidé mohli na místě také zakoupit, ať už v podobě malovaného hrnečku, proutěného košíku nebo například vařeček, košťat, misek či ručně tkaných textilií.

Pro ty nejmenší se na skanzenu vždy našlo něco, co je nejen zlákalo, ale zároveň jim přiblížilo a možná v nich i probudilo kousek něčeho ze své fantazie a tvořivosti, jelikož byla na místě i možnost využití výtvarných dílniček, které právě toto dovolovaly.

Nejen to si mohly děti vyzkoušet, ale šlo se i povozit na dobovém dřevěném kolotoči od mistra řezbáře Matěje. V sobotním programu si lidé vyslechli a shlédli něco z tvorby dětského folklórního sboru Groš z Dolní Rožínky a také tu zazněly jarmareční písničky, které zazpívalo Anduladuo z Tábora, dále pak byly k vidění i žonglérské výstupy a možnost navštívit připravený workshop.

V neděli tu byl také pro návštěvníky připraven bohatý program, jak jinak něž spojující lidovou tvorbu s posezením a vyslechnutím jarmarečních písniček od Švejk-bandu z Plzně. Na Veselém Kopci byly připravené i stálé expozice ve zdejších lidových stavbách, dále pak nechyběli ani odborníci, kteří lidem ochotně objasnili, jak to vlastně před dávnými časy chodilo a jak se lidem v tamních roubenkách žilo.