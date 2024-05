Loutkářská sobota pro děti a jejich doprovod je připravena od 9.00 do 16.00 hodin. Akce se koná jako jeden z výstupů letošní celoroční spolupráce s Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi.

„Areál muzea ožije dřevěnými loutkami z nedalekého loutkařského muzea. Součástí programu budou pestrá loutková představení i hravý workshop pro všechny věkové kategorie. Děti si budou moci zkusit vyrobit loutku z papíru nebo si pohrát s marionetovým loutkovým divadélkem a probudit v sobě herecké nadání,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka hostitelského Muzea v přírodě Vysočina.

Do dne otevřených mlýnů se zapojí i veselokopecký vodní obilní mlýn z Oldřetic . „Cílem je přiblížit zájemcům mlýn jako jeden z nejvýznamnějších vynálezů lidstva. Zájemci se mohou na Veselém Kopci zúčastnit komentovaných prohlídek uvedeného objektu. Přiblížíme jim fungování mlýnu, proces mletí a spustíme stoupu na výrobu ječných krup či varnu povidel,“ upřesnila Magda Křivanová.

Program dne:

· HEDVIKA ŘEZÁČOVÁ: STUDÁNKA A KOUZLO LESA Dva sourozenci, Mája a Eda, mají jediný úkol – pohlídat kocoura tety Jarmily. Co když si však milovaný mazlíček udělá výlet do čarovného lesa? - v 9.30 a 11.00 hodin, délka 45 minut - loutkové představení pro děti od 3 let

· DIVADLO U STARÉ HEREČKY: ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI Klasická pohádka o tom, že když kamarádi drží za všech okolností při sobě, tak jim to pak společně nejlépe ladí. - v 13.30 a 15.00 hodin, délka 45 minut - loutkové představení pro děti od 3 let

LOUTKÁŘSKÝ WORKSHOP A LOUTKOVÁ DIVADLA NA HRANÍ Máte rádi loutky, ale žádnou zatím nevlastníte? Zkuste si vyrobit loutku z papíru! Nebo si můžete pohrát s marionetovým loutkovým divadélkem a probudit v sobě herecké nadání. - od 10.00 do 16.00 hodin