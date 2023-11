/FOTO. VIDEO/ V sobotu večer bylo jasno: Lidé z Krouny a jejích místních částí vyjádřili svůj souhlas s výstavbou větrné elektrárny, která má být údajně největší v České republice. Ze čtyř volebních okrsků zazněl jediný nesouhlas, a to v Čachnově, kam chodili hlasovat trvale žijící lidé z František. V této místní části vznikla ještě před referendem petice sepsaná spolkem Malebné Františky. Ale na obyvatele Krouny a jejích místních částí neměla zásadní vliv. 415 hlasů bylo souhlasných proti 164 zamítavým. To znamená sedmdesátiprocentní podporu větrníku.

Lidé v Krouně projevili v referendu souhlas s výstavbou větrné elektrárny. | Video: Romana Netolická

Lidé trvale žijící na Františkách chodili v sobotu projevit svou vůli do staré a zchátralé hasičské zbrojnice na Čachnově. Neobývaný objekt byl vychladlý k nesnesení, ale členové volební komise zatopili uhlím v kamnech a lidem tak bylo u urny pořádně horko. „Hasičárna“ není bezbariérová, do volební místnosti se musí kráčet po dřevěných schodech. Tím však nebyli od hlasování v referendu distancováni imobilní občané. „Máme tu přenosnou urnu, za chvíli vyrazíme k jedné paní, která je na invalidním vozíku,“ potvrdil Deníku člen komise Miloš Vaňák.

Už před referendem bylo zřejmé, že většina obyvatel není proti obřímu větrníku, který by měl stát na mýtině v lese pět set metrů za vysílačem u silnice směrem na Poličku. „Mně osobně to nevadí. Byla bych proti, kdyby na louce byly ty fotovoltaické panely, to je skutečně ošklivé a hlasovala bych určitě proti nim. Tohle podle mého názoru je menší zlo, stejně krajinu ruší obří stožáry,“ řekla volička z Čachnova. Podobný názor sdílí i její soused, který by uvítal, aby developerská firma snížila lidem cenu elektřiny. „Slíbili to, byli bychom na tom dobře. Ale chtělo by to určitě neprůstřelnou smlouvu, aby se něco časem nezměnilo,“ řekl.

Do obecní kasy je developer ochoten zaplatit „nájemné“ 300 tisíc korun ročně za každou instalovanou MW výkonu. Větrná elektrárna o výkonu 6,5 MW by tak do obecního rozpočtu přinesla každý rok 1 950 000 korun, což dělá za dobu dvacetileté životnosti 39 milionů korun.

Členové spolku Malebné Františky varovali před hlukem i ztrátou malebnosti krajiny. Jejich argumentem bylo to, že 200 metrů vysoký stožár bude čtyřikrát vyšší, než kopec, na kterém se Františky nacházejí, osmkrát vyšší, než stromy v lese a sedmkrát vyšší, než stožáry vysokého napětí. Pro představu přirovnávají větrnou elektrárnu ke dvěma vysílači na Ještědu postavenými na sobě a ukončenými rotorem velikosti autobusu na vrcholu stožáru. "Sousedé, nenechte nás v tom a prosíme, pomozte nám," vyzval spolek na facebooku.

„Mohutná ocelová konstrukce by nevratně zničila harmonický ráz okolní krajiny s malými staveními stojícími na původních místech, včetně dominantního horizontu tyčícího se do výšky 710 m n. m., který je viditelný desítky kilometrů v otevřené krajině. Obří stožár s rotujícími vrtulemi by měl tísnivý psychologický vliv na obyvatele František, Martinic i dalších obcí a rušil by je svým hlukem a vibracemi,“ píše se v petici, kterou podepsalo téměř pět stovek lidí.

Developerem projektu je společnost PV Consulting s.r.o., která skrze dceřinou společnost V.E.Dožice s.r.o. provozuje od roku 2013 větrnou elektrárnu Enercon E-48 v Dožicích v Plzeňském kraji.

"Je to velice závažná věc, a proto jsem rád, že o ní nerozhodovalo zastupitelstvo obce, ale občané v referendu," řekl starosta Krouny Petr Schmied.

Reakci spolku Malebné Františky na výsledek referenda se Deníku nepodařilo získat, jeho vyjádření můžeme v případě zájmu zveřejnit dodatečně.