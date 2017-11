Vichřice trhala střechy a lámala stromy. Už způsobila větší škody jak Kyril

Chrudimsko - Meteorologové měli pravdu. V neděli se skutečně přihnala vichřice, která kolem jedné odpoledne nad naším regionem dosahovala rychlosti až 120 kilometrů za hodinu. Hasiči museli od nedělní půlnoci do šesté odpoledne zasahovat na území Pardubického kraje u 472 událostí v souvislosti s větrem. Na Chrudimsku je jich hlášeno 137 a počty ustavičně narůstají.

Podle slov tiskové mluvčí hasičů Venduly Horákové, v počtu událostí již hasiči překonali i počet výjezdů, které likvidovaly jednotky hasičů 18. ledna 2007 při orkánu Kyril. "Před 10 lety jsme zaznamenali na 350 výjezdů," poznamenává Horáková.

Situace na Chrudimsku připomínala otřepaný vtip: "Taky vám vítr zničil střechu? Nevím, ještě jsme ji nenašli." Vichřice urvala například kus střechy z bývalé Fickovy dýhárny pod Kopanicí v Chrudimi. Utrženou střechu hasiči zajišťovali také na objektu v Hlinsku v ulici Krátká. Na sídlišti Na Větrníku silné poryvy větru vytáhly ze sila plastové kontejnery, které poničily několik zaparkovaných aut.

Silný vítr dokonce rozfoukal těžké rudobílé zábrany, které vytvářely střed kruhového objezdu na křižovatce ulic Vlčnovská a Slovenského národního povstání v Chrudimi.

Vítr doslova rozebral provizorní střechu na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi a latě roznesl po okolí. Poničená je i střešní krytina kostelu ve Třech Bubnech, kde vítr sebral několik desítek tašek.

Odfouklo by je to

Jediný zásah, který hasiči nebyli schopni v neděli uskutečnit pro obrovský vítr, byl v Chrudimi. V Tovární ulici u kruhového objezdu a prodejnou obchodního řetězce Lidl začala vichřice trhat vlnitý plech z vysokého sila.

„Hasiči se do výšky zhruba 30 metrů nebyli schopni dostat. I kdyby se tam dostali, odfouklo by je to i s obrovskými pláty střešní krytiny. V silném větru není možné ani ukotvit výškovou techniku. Proto ve spolupráci s policisty uzavřeli všechny okolní silnice i kruhový objezd a prostor byl ohraničen páskou tak, aby do něho nikdo nevcházel. Doprava tak musela být odkláněna,“ uvedla Vendula Horáková.

Stromy přes cestu

„Nebezpečný vítr strhával střešní krytinu například z rodinného domu ve Šmeralově ulici ve Slatiňanech. Vítr vzal střechu ze zemědělské školy v Dolní Rovni, hasiči odstraňovali spadlou střechu také v Horce, v Rosicích v Duškově ulici, na Mateřské škole v Orli,“ uvádí Vendula Horáková a pokračuje:

„Vítr láme větve stromů nebo vyvrací stromy s mělkými kořeny. Stromy padají na komunikace, na střechy objektů, ale i na dráty elektrického vedení. Motorové pily hasičů se od ranních hodin nezastavily. V terénu jsou desítky jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, které se nestačí vracet ani na stanice – přejíždějí od jednoho zásahu k dalším událostem.

Na operačním středisku hasičů je posílena služba, v pohotovosti jsou i další operátoři. Operační důstojník musí vyhodnocovat, kam jednotky přednostně pošle, aby byly například průjezdné silnice I. třídy, aby nebylo ohroženo obyvatelstvo atd.“

Kalamitní stav

Energetici na Chrudimsku už od nedělního rána vyhlásili kalamitní stav. Tisíce domácností se ocitly bez proudu.

„Počty poruch bohužel narůstají i z důvodu, že se vítr stále neuklidnil. V terénu máme stovky pracovníků poruchových čet a subdodavatelských firem. Poruchy se místy daří odstraňovat, nicméně stále trvající silný vítr stěžuje práci především v lesních úsecích, kdy hrozí pád stromů a větví nejen do vedení, ale také na naše pracovníky a techniku,“ uvedla mluvčí ČEZ Šárka Beránková.

"Hasiči v neděli ale neodstraňovali jen následky vichřice, vyjížděli i k dopravním nehodám (Chrudim), zachraňovali osoby uvízlé ve výtahu (Pardubice) i měřili koncentrace plynu v pečovatelském domě (Chrudim) i zatopený podchod v Nasavrkách i požár porostu v Heřmanově Městcim," dodává Horáková.

Poděkování

Obyvatelé na Chrudimsku svorně vyjadřují díky všecm dobrovolným i profesionálním hasičům, zdratovníkům, policistům i energetikům, kteří se mnohdy z výjezdů ani nestíhali vracet na základny a rovnou přejížděli z místa na místo.

"Obrovské poděkováni si dnes zaslouží především členové naší výjezdové jednotky SDH Proseč, protože celý den odklízejí polámané stromy po silném větru. Všem patří velké díky!" uvedl například prosečský starosta Jan Macháček.

Třemošnickým dobrovolným hasičům dokonce ochotní lidé přinesli v bandaskách večeři, aby se mohli mezi jednotlivými výjezdy posilnit.