Dlouhé roky jsme měli v redakci Chrudimského deníku vytvořené sběrné místo, kam lidé nosili nasbíraná víčka od PET lahví pro Míšu Teresku z Chrudimě postiženého dětskou obrnou. Protože jeho rodina našla jiné zdroje financování rehabilitačních pobytů, doporučila nám jiné dítě, kterému můžeme pomoci.

Víčka v redakci sbíráme, teď pomáháme Elišce | Foto: Archiv

Jde o malou Elišku, jejíž diagnóza se nazývá CDKL5. Má časté epileptické záchvaty, zrakové postižení, problémy s trávením, poruchy spánku, autismus, špatné motorické dovednosti a stereotypní pohyby rukou. Holčička je mimo jiné pravidelnou pacientkou Hamzovy léčebny v Luži, kde jí hodně pomáhají. My se o to pokusíme také, a to pokračováním ve sběru víček. Děkujeme všem dárcům!