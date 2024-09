Policisté s hrázným vodáky zajistili v Práčově, odkud je převezli k výslechu na oddělení. Jejich jednání bude posuzovat příslušný správní orgán. Existují dvě varianty.

„Zda se jedná o porušení zákona o vnitrozemské plavbě a zákazu plavby při vyhlášení určitých povodňových stupňů nebo o to, že se plavili přes zákaz vstupu v přírodní rezervaci, je druhotné v tom, že jejich jednání bylo krajně nemorální vůči ostatním, kteří čelí následkům povodní," uvedla tisková mluvčí krajského ředitelství policie Markéta Janovská.

Podle slov hrázného se jedná o neudržovaný vodní úsek, ve kterém jsou popadané stromy, kamení a další překážky. „Kdyby došlo k nehodě vodáků, složky Integrovaného záchranného systému by musely zasahovat zde, místo pomoci těm, kteří to potřebují a jsou v situaci, do které se nedostali vlastní vinou," zdůraznila Janovská.