Tisíce lidí se sešlo v pondělí 1. ledna v Klášterních zahradách v Chrudimi, aby přivítaly nový rok 2024. Nechyběl tradiční novoroční ohňostroj ani s ním spojená světelná podívaná. Podle některých účastníklů zde bylo nejvíce lidí za poslední roky.

Novoroční ohňostroj v Chrudimi 2024 | Video: Michal Žampach

„Už je to taková tradice, která tady trvá zhruba jedenáct let. V neděli odpoledne od 17 hodin je to právě pro širokou veřejnost a je to jakási náhrada předchozího půlnočního ohňostroje, kde samozřejmě nemohly být děti. Je to spíš takové přivítání nového roku, takové první setkání, hodně lidí v novém roce a myslím, že se spousta lidí těší,“ Deníku řekl starosta Chrudimi František Pilný.

Úderem 17:00 hodiny se spustil v Klášterních zahradách novoroční ohňostroj, který přilákal tisíce lidí, jež s napětím očekávali a sledovali, jak se na obloze tvoří neuvěřitelné světelné obrazce.

„Byla to pro nás pěkná podívaná. Chodíme sem s vnoučaty každý rok a letos nám to přišlo tišší, tak jsme si to více užili,“ svěřil se pan Pavel jeden z návštěvníků akce.

Česko na řadě míst omezilo silvestrovské oslavy spojené s ohňostroji či zábavní pyrotechnikou, aby tak reagovali na prosbu ministra vnitra Víta Rakušana, spojenou s tragédií na filozofické fakultě UK. Chrudim se jako některá další města rozhodla novoroční ohňostroj přesto pořádat.

„Události v Praze jsou hrozné, asi nikdo z nás nečekal, že nás to taky potká. Mě se to dotklo i osobně. Podotýkám, že je stále možné zapálit pietní svíčku na Resselově náměstí. Rozumím panu ministrovi kontext, nicméně si nemyslím, že by ohňostroj zvyšoval mezi lidmi nervozitu a prohluboval napětí. Dopis pana ministra jsem postoupil radním města Chrudim, kdy většina radních (včetně mě) je pro ohňostroj uskutečnit,“ uvedl na sociální síti Facebook starosta Chrudimi František Pilný.