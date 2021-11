V pátek dopoledne tak jezdil po trati Žleby – Třemošnice neobvyklý motorový vůz s označením M290.002: jasně červeně zbarvená Slovenská strela se po kompletní rekonstrukci vrátila přesně do podoby z roku 1936, kdy byla vyrobena.

„Jsme rádi, že jsme se se sesterskou společností Tatra Trucks domluvili na příjezdu Slovenské strely. Železnice je základem našeho podnikání a je pro nás, stejně jako pro naše zákazníky, životní vášní. V České republice dnes není větší symbol úspěšné historie československé železnice než Slovenská strela. Proto věřím, že pro naše obchodní partnery i zákazníky bylo svezení touto oživlou legendou velkým zážitkem. A jsem zároveň ráda, že si Slovenskou strelu mohli prohlédnout a vyfotit i naši zaměstnanci,“ říká Jana Kavalír, manažerka marketingu DAKO-CZ.

„Je až neuvěřitelné, že se historie naší společnosti píše již od roku 1816. Naše aktuální jubileum je sice půlkulaté, ale pro nás velmi významné. Za posledních pět let prošla naše společnost velkou proměnou. V roce 2019 jsme poprvé prolomili miliardový obrat a díky zakázkové naplněnosti a masivním investicím do výroby i vývoje našich produktů stále rosteme. Rád říkám, že za pochodu budujeme společnost na dvoumiliardové obraty,“ uvádí Lukáš Andrýsek, předseda představenstva DAKO-CZ.

V minulém roce, navzdory koronavirové pandemii, společnost dokázala vybudovat novou výrobní halu. Díky komplexnímu projektu logistika přeskupila výrobu tak, aby minimalizovala nadbytečné úkony a přesuny surovin i produktů v rámci výroby. Zároveň firma otevřela nové servisní středisko, kde se věnuje opravám použitých brzd a komponent své výroby. V posledních letech společnost investovala do výroby několik set milionů korun.

O DAKO-CZ, a.s.

Společnost DAKO-CZ je předním výrobcem pneumatických, elektromechanických a hydraulických brzdových systémů pro kolejová vozidla s více než 205letou tradicí. Firma s ročním obratem převyšujícím jednu miliardu korun, na kterém se ze 75 % podílí zahraniční zakázky, sídlí v Třemošnici ve východních Čechách. Vlastníkem společnosti je skupina Czechoslovak Group.



DAKO-CZ dodává brzdové systémy a komponenty pro nákladní a osobní vozy, příměstské jednotky, lokomotivy, vozy metra i tramvaje. Kromě společností Siemens Mobility a Stadler Rail Group patří mezi významné odběratele produktů společnosti DAKO-CZ například též Tatravagónka Poprad a.s. či Škoda Transportation a.s. Kolejová vozidla s brzdovými systémy či komponenty DAKO jsou provozována nejen v Evropě, ale také například v Číně, Indii, Malajsii, Indonésii, Alžírsku a Saudské Arábii, kde spolupracuje se světovými výrobci kolejových vozidel a provozovateli kolejové dopravy. Společnost má vlastní vývoj, disponuje moderní zkušební laboratoří a konstrukčním pracovištěm. DAKO-CZ se kromě výroby věnuje též vývoji brzdových systémů a jejich následnému servisu.



V roce 2020 otevřelo DAKO-CZ ve svých prostorách nové servisní středisko. Vzhledem k zakázkové naplněnosti rozšířila společnost v roce 2020 výrobní halu a kompletně inovovala logistiku, čímž došlo k významnému navýšení výrobní kapacity. V roce 2020 zahájilo DAKO-CZ dodávky pro nového zákazníka, španělskou společnost TALGO, konkrétně pro její soupravy určené pro Egypt. Další zakázky mířily například do Polska, Slovinska, Rakouska či Indie. V roce 2020 se DAKO-CZ umístilo na druhém místě soutěže Firma roku Pardubického kraje, v roce 2021 již soutěž vyhrála.