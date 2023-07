/REPORTÁŽ/ Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) si při středečním trhu na Resslově náměstí v Chrudimi posvítili na prodejce masa a uzenin. Kontroly v horkých dnech mají velký význam, protože trhovci mohou mít problém s nedodržením teploty potravin živočišného původu. Po této stránce bylo vše v pořádku, ale zjištěné závady u jednoho z obchodníků budou mít dohru v podobě správního řízení a pokuty. Prodej až dva týdny prošlých párků a paštiky se tak může muži z Pardubic velmi prodražit.

Kontroloři Státní veterinární správy zavítali na středeční trh do Chrudimě | Video: Romana Netolická

Lenka Kroupová z krajské SVS nejprve prodejce sledovala z dálky. "Nepoužívá rukavice. Nemusel by, kdyby si pokaždé, co obslouží zákazníka, umyl ruce. Ale jak vidíte, nedělá to," řekla.

Obchodník, když k němu skupinka inspektorů doprovázená novináři přišla, nejprve předložil doklady a potom do karavanu pustil kontrolory. Ti změřili vnitřní teplotu, jejíž limit překročen nebyl, potom vpichovým teploměrem sledovali teplotu uvnitř chlazených kuřecích prsou a vepřové krkovice. I zde bylo vše v pořádku. Zádrhel nastal v okamžiku, kdy se zaměřili na data spotřeby. Paštika v salámovém střívku byla prošlá už čtyři dny, paprikové párky už měly životnost za sebou celé dva týdny.

Desatero Státní veterinární správy k prodeji na farmářských trzích - ZDE

"Tyto výrobky teď označíme modrou barvou, prodejce je musí zlikvidovat a předložit nám o tom doklad. Potom zahájíme správní řízení," potvrdil ředitel odboru veterinární hygieny Krajské veterinární správy v Pardubicích Rastislav Lagín. Kontrolovaný obchodník na to zareagoval pokrčením ramen a jednou větou: "Chybička se vloudí".

Potom již se mohli inspektoři zaměřit na další chladící přívěs, který patří Zemědělskému družstvu Rosice. "Tady se zaměříme na kontrolu mléčných výrobků," informovali. Vnitřní teplota byla v pořádku, všechny sýry, jogurty a další výrobky nebyly prošlé a měly na obale složení včetně případných vyjmenovaných alergenů.

V Pardubickém kraji provedla SVS v prvním pololetí letošního roku 19 kontrol prodejců na farmářských trzích, přičemž určité závady zjistila u pěti z nich. Častým pochybením je nedodržení požadovaných teplot nabízených produktů, dále prodejci nechrání potraviny před kontaminací a přímým vlivem klimatických podmínek. Někteří prodávají potraviny s prošlým datem použitelnosti, což jsme zjistili také nyní v Chrudimi," sdělil Rastislav Lagín.

"Pravidelné kontroly farmářských trhů významně přispívají k tomu, aby si zákazníci mohli nakoupit zdravotně nezávadné a kvalitní potraviny živočišného původu. SVS prodejcům i nakupujícím pravidelně připomíná na svých webových stránkách pravidla k prodeji na farmářských trzích, jde o takzvané Desatero," připomněl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Veterinární inspektoři provedli v celé České republice přes 180 kontrol prodejců na trzích. Prohřešky odhalili u třinácti procent.

Za celý loňský rok bylo kontrol více než čtyři sta. "Alespoň jednu závadu zjistili v 76 případech. Výše uložených pokut vloni dosáhla půl milionu korun," řekl tiskový mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Teplotní limity potravin živočišného původu:

7 °C pro maso vepřové, hovězí, skopové a velké zvěře

4 °C pro maso drůbeže, králíků, nutrií a drobné zvěře

3 °C pro vnitřnosti

5-18 °C pro vejce (nekolísavá teplota)

2-8 °C pro mléčné výrobky jiné než UHT, sterilované a sušené

0 °C pro čerstvé chlazené ryby (teplota tajícího ledu)