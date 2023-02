Stav opěrné zdi se stále zhoršuje, město ji monitoruje asi sedm let a nyní je potřeba zasáhnout. "Statické sondy a posudky potvrdily, že se zeď sune dolů," informoval radní zodpovědný za investice Aleš Nunvář.

Stavba je pilířem parčíku u sochy Jana Husa a školy "Růžovky". "Na stavu opěrné zdi se projevilo počasí - střídání sucha a deště. V současné době zadáváme vypracování projektové dokumentace, která ukáže, jak akutní je oprava. Bude třeba rozebrat celé schodiště a také zeď, a to doslova na kameny," uvedl Nunvář s tím, že už nelze zásah dál odkládat.

Není to jediné místo v Chrudimi, které bojovalo se statikou:

Ulicí Na Kopanici lze opět procházet

Rekonstrukce by se měla uskutečnit v příštím roce, ale termín má specifikovat vypracovaný posudek projektanta.

Pokud by se měla při opravě uzavřít obě schodiště, nejvíc by to pocítili školáci.

Připomeňte si slavný seriál Zkoušky z dospělosti, natáčený v Chrudimi, a podívejte se na první díl:

Zdroj: Česká televize

Do školy oklikou

"Dcera si to obejde přes náměstí, až tak dlouhá zacházka to není. Hlavní je, že město plánuje zeď a schody opravit, aby se to celé nezřítilo," poznamenala Jana, maminka doprovázející svou školačku na vyučování.

Zkoušky z dospělosti byl šestidílný rodinný seriál z roku 1980 o studentech maturitního ročníku gymnázia. V Chrudimi ho natočil tvůrčí tým scenáristů Karel Štorkán a Jiří Bednář v režii Jiřího Adamce. Právě schody na Žižkově náměstí a kované zábradlí si zahrály v seriálu velkou roli. Herci v roli studentů gymnázia, které je ve skutečnosti školou Růžovkou, často podle scénáře na schodech sedávali a záběr na ně byl i při úvodní znělce Štaidlovy písně Už jsme prý dospělí.

Stav opěrných zdí a hradebních opevnění město musí pravidelně monitorovat. V roce 2021 se přišlo na to, že srážková voda narušila opukovou stěnu v horní části uličky Na Kopanici, což si vyžádalo rychlý stavební zásah. V těchto místech se objevil problém už dříve, a to v roce 2016, kdy se ze svahu uvolňovaly kameny a padaly na cestu. Projekční společnost tehdy navrhla jako nutné bezpečnostní opatření spočívající v instalaci ocelových rámů s výdřevou z kulatiny. Statiku zajistily i dva pásy ocelových záchytných lanových sítí zakotvených do stromů. Chrudimáci mají ještě v dobré paměti loňské náhlé uzavření Myší díry, která je frekventovaným průchodem do centra města.

Hradební zeď, která fortnu obklopuje, vinou červnových dešťů náhle praskla a byl nutný okamžitý zásah. Stavební četa zajistila statiku hradební zdi příčnými prahy, které zpevnila železem a betonem.

Problém byl i pod podlahou samotné Myší díry, kde se nachází sklepení. Voda tam vystoupala do výšky několika metrů, takže se v obavách začalo ve městě hovořit o tom, že se může Myší díra propadnout.

"Statik spočítal, že taková situace nehrozí. Nicméně se do budoucna musíme zamýšlet nad tím, jak podmáčení v případě silných srážek zabránit. Řešením je řízený protlak - jde o bezvýkopovou technologii, díky které by se trubkou odváděla voda do náhonu," uvedl chrudimský starosta František Pilný.