VIDEO: Slatiňanský hřebčín třídil koně. Byli poslušní, až na jednoho rebela

Národní hřebčín Kladruby nad Labem uspořádal tradiční třídění koní, ve středu členové hodnotící komise posuzovali mladé a plemenné hřebce, ale i klisny s hříbaty. Ne všichni vraníci se hodí do chovu, a tak musí být selektováni a jsou poté určeni k prodeji. To se ale netýká předváděných plemeníků v plné síle a bujnosti. Ti zejména při v běhu ukázali, že starokladrubský vraník oplývá obrovským temperamentem, ale když si postaví hlavu, dokáže to dát silně najevo. Jeden takový rebel se mezi předváděnými hřebci objevil.

hřebec Slatiňany | Video: Romana Netolická