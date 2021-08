Mladí lidé s kočárky a lidé středního věku stáli spořádaně ve frontě a čekali, až se uvolní místo se stolečky, za kterými seděli zdravotníci. Nejprve bylo nutné se zaregistrovat, odpovědět na několik otázek o zdravotním stavu lékařce a potom už byl jen krůček k vakcíně – buď jednorázové značky Janssen, nebo dvoufázové Pfizer. „Na druhou dávku ale budou muset lidé přijít už do očkovacího centra,“ informovala zdravotnice za pultíkem.

Větší zájem byl o jedno očkování, které podstoupili i dva lidé bez přístřeší, kteří žijí v noclehárně společnosti Sopre CR. Autem je do areálu nemocnice dovezl ředitel Petr Čápek. „Většina našich lidí bez přístřeší je už naočkovaná. Ale máme tu asi pět klientů, kteří to odmítají. Vědí už o tom, že budeme od září vyžadovat každý týden test,“ uvedl ředitel.

Vzhledem k tomu, že vláda zvažuje zpoplatnění testů, znamenalo by to pro bezdomovce odkázané na sociální dávky značnou finanční zátěž. „Vakcinaci jsem podstoupil, protože chci dál žít na ubytovně a nemít problémy,“ řekl Aleš, který byl mezi prvními zájemci o očkování v kamionu. I on zvolil jednorázovou dávku.

Za dopoledne v Chrudimi osádka kamionu naočkovala šest stovek lidí. I bezdomovce.Zdroj: Deník/Romana Netolická

Překvapivou komplikaci přinesla Natália, rovněž klientka firmy Sopre, která nevěděla, zda byla proti covidu-19 očkovaná. „Ve vězení mi něco píchli, ale nevím co. Tu injekci mi dejte, chci mít všechno v pořádku,“ pronesla k překvapeným zdravotnicím. Následovalo ověření v registru podle rodného čísla a občanského průkazu, kde by mělo být očkování zaneseno. Protože se žádný záznam neobjevil, i Natália dostala dávku vakcíny.

V noclehárně, která sídlí v chrudimské Tovární ulici, žijí příznivci očkování společně s odmítači. „Já už očkovaná jsem stejně jako můj přítel. Už jsem koronavirus měla, i když bez příznaků, ale lepší je se chránit – nerada bych měla nějaké zlé příznaky,“ usmála se klientka Jana.

Další obyvatel, svérázný muž s přezdívkou Prezident, si žádnou vakcínu do těla píchnout nenechá. „Na vývoj měli málo času, nechci to,“ řekl lakonicky. Očkování odmítá i mladá žena, která seděla mlčky na lavici před ubytovnou. „Radši si zaplatím ty testy,“ poznamenala smířlivě.

„Celkem jde o pět lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat. Budou tak muset s tím pravidelným testováním počítat, to se nedá nic dělat. Naši zaměstnanci jsou všichni očkovaní a nebudeme riskovat nákazu,“ dodal ředitel Petr Čápek. Firma Sopre CR se setkala s covidem na jaře, kdy musela pro nakaženou dvojici bezdomovců půjčit stan od Českého červeného kříže a ubytovat je v něm. Někteří klienti byli v karanténě a další dvojice v izolaci.