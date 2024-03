VIDEO: Velký pátek přilákal na Veselý Kopec tisíce návštěvníků. Podívejte se

Veselý Kopec přilákal na Velký pátek návštěvníky, kteří v tamních roubenkách zhlédli ukázky lidových zvyků, pustili se do pletení pomlázek, zaposlouchali se do tónů varhan a zároveň se stali součástí zahájení svátečního programu, který potrvá až do Velikonočního pondělí.

Veselý Kopec přilákal na Velký pátek stovky návštěvníků. | Video: Michal Žampach