"Letos při nás stály mraky štěstí! Bojovali jsme do poslední chvíle a dá se říct, že o našem vítězství rozhodl až poslední požární útok. Přišlo nám moc zpráv a telefonátů. Děkujeme i těm, kteří nás přijeli podpořit přímo na stadion," vzkázal trenér týmu Pavel Trunec.

Intenzivní nacvičování závodních disciplín je dlouhodobé, složení týmu se ale může měnit. "Štafetu 4 x 100 metrů s překážkami jsme si vyzkoušeli v téhle sestavě týden před mistrovstvím republiky. To už jsme věděli, kdo bude co dělat," řekl trenér, který přiznal, že před startem týmu je hodně nervózní.

Nejlepší hasiči z celého Česka se střetli v Pardubicích. A padaly rekordy

Dalšími členy závodního družstva SDH Zbožnov jsou Josef Mládek a tři Lukášové: Kroupa, Flégr a Bubeníček. Každý má ve štafetě svou oblíbenou disciplínu, ve které se zdokonaluje. Potom je souhra týmu přímo ideální. Na pardubické mistrovství republiky ale Zbožnovští dorazili v desetičlenné sestavě, štafetu doplnilo dalších šest závodníků, a to Adam Bělský, Tomáš Grossman, Karel Flídr, Matěj Kábele, Jaromír Lidmila ml. a Pavel Trunec. Vedoucím týmu byl Jaromír Lidmila starší.

"Mám velkou radost, Zbožnovákům posílám velkou gratulaci," vzkázal skutečský místostarosta Jaroslav Hetfleiš.

Město dobrovolné hasiče podporuje, protože zejména na vesnicích jsou hybným motorem společenského života. "Nejenže jsou připraveni zasáhnout při požárech, autonehodách a dalších událostech, ale tato komunita ve Zbožnově, Radčicích, Štěpánově nebo Žďárci udržuje naše kulturní tradice. Bez dobráků by to nešlo," zdůraznil místostarosta.

Zdroj: SDH Zbožnov

Výhra jako dárek

Sbor dobrovolných hasičů ve Zbožnově koncem září oslaví 125 let své existence, a tak je vítězství na republikovém klání skvělým dárkem pro tamní cech svatého Floriána.

Štafeta 4 x 100 metrů je rozdělena do čtyř samostatných úseků. Soutěžící na prvním úseku je vyzbrojen štafetovou proudnicí a na překonání domečku sklapovacím žebříkem. Po odstartování zdolá na prvém úseku štafety pomocí žebříku domeček. Poté soutěžící předává štafetu druhému závodníkovi, který zdolá překážku a předá štafetu v pásmu předání soutěžícímu na třetím úseku. Ten uchopí hadice a rozvine je, přeběhne kladinu, spojí hadice, jednu půlspojku napojí na rozdělovač, druhou půlspojku napojí na proudnici. Poté ji odpojí a předá čtvrtému závodníkovi. Soutěžící na čtvrtém úseku uchopí přenosný hasicí přístroj, kterým uhasí hořící kapalinu v nádrži, odloží jej tak, aby se nedotýkal nádrže a přitom zůstal ve své dráze, a běží do cíle.

Tréninky družstva budou dál pokračovat, a to i v rámci závodů v požárním sportu. SDH Zbožnov se zapojil do dvou dlouhodobých soutěží, kterými jsou Pernštejnská liga a Liga Svitavska. A nevede si špatně při průběžném pořadí, například v Lize Svitavska je na třetím místě a do konce klání zbývají ještě dva závody.

Co se týče Pernštejnské ligy, hasiči ze Zbožnova v ní zatím drží druhé místo. Ve Studnicích u Hlinska přesto, že dráha byla mírně do kopce, dokonce stanovili nový rekord ligy s časem 14,48 sekundy a vyhráli tak mužskou kategorii.

Vybavení týmu stojí obrovské peníze. Třeba za sadu hadic hasiči zaplatí 30 tisíc korun, přičemž je třeba je jednou za dva roky vyměnit. Repasovaná stříkačka vyjde na sto tisíc, a tak by se dalo pokračovat. "Není to jednoduché, ale co naděláme. Vyděláváme si peníze na kulturních akcích, pořádáme u nás například Pyžamový nebo Maškarní ples, které nám nějakou tu korunu přinesou," vysvětlil Pavel Trunec.