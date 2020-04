První řadě jsou roušky, které místní vietnamští obchodníci šijí pro obyvatele města a jeho místních částí.

„Co kus, to originál. Když jsem požádal o zhotovení dětských roušek, ani to nebyl problém a přes noc jich Vietnamci ušili 170,“ říká skutečský místostarosta Jaroslav Hetfleiš. Sám procestoval Vietnam s batohem na zádech, a tak zná mentalitu tohoto národa. „Měli pocit, že by měli pomoci, a tak to udělali ihned,“ pokračuje místostarosta, který na oplátku dárcům roušek věnoval knihy s názvem Historie Skutče a udělal jim tak velkou radost.

Macešky v barvách města

Město má ve znaku žlutou a modrou barvu. Jeden z místních Vietnamců mu proto věnoval sto sazenic žlutomodrých macešek, které už zdobí dvacetimetrový pruh nad Palackého náměstím. „Vnímám to jako hrdost na město, ve kterém žijí,“ usmívá se Jaroslav Hetfleiš.

Dárkům ale není konec. Vietnamská komunita věnovala městu 110 jednorázových ochranných obleků. Většina z nich byla převezena do SeniorCentra Skuteč. „Centrum je díky všem dárcům, nejen vietnamské komunitě, zásobeno ochrannými prostředky nejméně na měsíc. Všem, kteří pomáhají, patří veliký dík,“ vzkazuje skutečský místostarosta.

Dobrá zpráva pochází i z nedalekého města Proseč. „Vietnamští spoluobčané z prodejny JIP u radnice věnovali našemu městu dar v podobě jídla, pití a sladkostí, který máme rozdělit mezi ty, kteří nám v této těžké době pomáhají. Dar bude předán hasičům, pečovatelkám a dobrovolníkům. Děkujeme a věříme, že to společně zvládneme,“ uvedl prosečský starosta Jan Macháček.