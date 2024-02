Obchodní středisko bude provozovat Penny Market. "Mohu potvrdit, že v Heřmanově Městci otevřeme naši prodejnu. Věříme, že první zákazníky přivítáme ještě v letošním roce. O přesném termínu otevření budeme obyvatele Heřmanova Městce a okolí včas informovat," uvedl tiskový mluvčí společnosti Penny Market Tomáš Kubík.

Přesně na den rok po škaredé nehodě u Litomyšle přijel řidič hasičům poděkovat

Neodpověděl ale na otázku, zda půjde o ekologicky pojatou stavbu, jaká stojí ve Skutči. Je jako první v České republice celodřevěná a údajně vysoce ekologická. To však o Heřmanově Městci neplatí - na pozemku už stojí torzo z betonových kvádrů a u plotu jsou vyrovnané stavební, zřejmě panelové dílce.

Stavba je ve tvaru písmene L, takže je jisté, že k Penny Marketu budou přiléhat drobné krámky ve stylu family centra. Hovoří se o domácích potřebách, zoo prodejně nebo drogerii, ovšem to si zatím obchod nechává pro sebe.

Z náměstí k novému obchodnímu středisku je to asi kilometr a ještě do kopce. Místostarostka města Zuzana Dvořáková si myslí, že supermarket budou zřejmě nejvíc navštěvovat lidé z okolních vesnic. "Protože z centra je to hodně daleko. Nemyslím si, že by se tam někdo vydal třeba pro svačinu nebo na drobný nákup. K tomu slouží malé prodejny, které tu máme, a také přinášejí zajímavé slevy," míní místostarostka.

Nemocnice v Pardubickém kraji stopnou kvůli chřipkám od neděle návštěvy

Heřmanův Městec se díky výstavbě supermarketu dočkají druhého kruháku. "Co se týče přestavby stykové křižovatky na křižovatku okružní, v současné době máme dokončenou technickou studii, je vyhotoven bezpečnostní audit stavby a odevzdán čistopis dokumentace pro společné povolení stavby. Předpokládané zahájení je v roce 2025," potvrdila Deníku mluvčí pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic ČR Petra Drkulová.

Ale to není zdaleka všechno. Naproti přes silnici vyroste další obchodní dům. "Ano, je to pravda. Kruhová křižovatka byla podmínkou, aby se mohlo stavět i na druhé straně. Pardubický investor tam postaví market a šedesát bytů," řekl heřmanoměstecký radní Tomáš Celunda. Najdou si podle jeho mínění obě velké prodejny na jednom místě své zákazníky? "Nejsem zastáncem supermarketů. Jeden budiž, ale dva? Já si myslím, že tohle už je za hranou. Město podle mne bude mrtvé," odpověděl Celunda na otázku.

Aby mohli šoféři pohodlně vjet k Penny Marketu, bude se muset posunout socha Panny Marie Svatohorské směrem do křižovatky kvůli tomu, aby stála na městském pozemku. Sousední pruh půdy město prodalo investorovi za částku kolem tří milionů korun. Světice na podstavci stojí na křižovatce byla postavena v roce 1766.

Zdroj: Romana Netolická