/FOTO, VIDEO/ Hřebčín ve Slatiňanech přivítal nový přírůstek. Starokladrubská klisnička se narodila v sobotu o půl druhé ráno a dostala jméno Pariota. Vranka se má čile k světu a jak to tak bývá, drží se své mámy. Tou je šestiletá klisna Palmita. „I přesto, že je klisna prvorodičkou, porod proběhl bez komplikací. Pariota je dvacátým pátým potomkem plemenného hřebce Romke Majesty XI., který reprezentuje národní hřebčín v soutěžích spřežení a sedlové drezuře s Vladimírem Moudrým,“ uvedla zootechnička slatiňanského hřebčína Kateřina Neumannová.

Vranka se drží mámy. Narodila se v sobotu časně ráno. | Video: Romana Netolická

Pariota vypadá skvěle, má má krásnou hlavu s klabonosem typickým pro starokladrubské koně a její srst je úplně černá bez příměsi bílé. Vranka je úplně prvním hříbětem Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem (NHK), jehož je slatiňanský hřebčín součástí.

„V letošním roce v národním hřebčíně očekáváme narození celkem 84 hříbat,“ potvrdil ředitel NHK Jiří Machek.

Novorozená klisnička je v první v rámci celého NHK. „Termínově mělo být první hříbě v Kladrubech, ale přírodě neporučíme,“ usmál se ředitel Machek.

V loňském roce se první hříbě narodilo už 10. ledna. Hřebeček přišel na svět předčasně, pospíšil si o celých 40 dní. „Běžně mají hříbata padesát kilogramů, on měl pouhých pětadvacet. Ale je to velký bojovník - má se skutečně čile k světu,“ řekla tehdy Deníku zootechnička Kateřina Neumannová.

Do hřebčína v Kladrubech nad Labem i Slatiňanech mohou návštěvníci zavítat i v současné době mimo hlavní návštěvnickou sezónu, a to v rámci speciálního zimního okruhu každou středu, čtvrtek a pátek od 10 do 14 hodin.