Obec se zabývá přechodem na obnovitelné zdroje dlouhodobě. Návratnost dva až tři roky bude mít minifotovoltaický ostrov na autobusové zastávce u místní školy. Ten v ní uživí elektřinou osvětlení a navíc zbyde i „šťáva“ pro nově instalovanou lampu a reflektory, které svátečně nasvítí budovu základky.

„Připravujeme instalaci fotovoltaiky na střechu čističky odpadních vod, ostatní střechy budou následovat v rychlém sledu. Prověřujeme možnost instalace 4 MW fotovoltaiky na brownfieldu Zachova lomu, který stojí na pozemcích obce. Naší podmínkou je, že část výkonu bude prodávána občanům,“ popsal plány Vychroň. Další fotovoltaika bude nově vybudovaná na louce za hřištěm, jde o soukromý projekt, který může zásobovat část místních domů.

Nejen slunce může tvořit energii, Prosetínští tak chtějí využít i další přírodní živly. V plánu je možná instalace větrných elektráren nad Mrákotínem. Nyní už odborná firma provádí prvotní průzkum, který se zaměřuje na ptactvo – jeho hnízdění, tahy a podobně. Větrná elektrárna pro ně nesmí být nebezpečím.

Třetím možným přírodním zdrojem elektrické energie je voda. „Za týden nás navštíví zástupce Žďárských strojíren s informacemi o jejich pomalu běžné vodní turbíně. Odtok z čističky odpadních vod a nádrže Klínek by mohl tímto živit velkou část veřejného osvětlení,“ dodal starosta.

Pokud se Prosetínu podaří realizovat během několika let všechny plány týkající se obnovitelných zdrojů energií, obec může zajistit obyvatelům dlouhodobě snesitelné ceny elektřiny, odpadů a kanalizace. Měla by zároveň navýšit své příjmy nezávisle na konání státu.

Chrudim už má delší dobu fotovoltaiky na střechách radnic v Pardubické ulici a na náměstí. „Další plánujeme i na zimním a letním stadionu, jsou to rozsáhlé projekty,“ uvedl chrudimský starosta František Pilný.

I když má město nakoupenou energii už na rok 2023, která je překvapivě levnější než pro letošek, bude muset hledat další možnosti úspor ve spotřebě elektřiny. Nabízí se modernizace veřejného osvětlení. Výměna svítidel po celém území města je ale velmi drahou investicí.

„Za pomoci dotace zkusíme referenčně rekonstruovat osvětlení v ulici Obce Ležáků, potom vyhodnotíme, kolik peněz se ušetřilo,“ vysvětlil starosta. Osobně vidí úsporu i na dalších místech, například na cyklostezce z Chrudimi do Medlešic. „Mohly by tam být lampy na pohyblivá čidla, které by svítily na cestu pouze v době, kdy by na ní někdo jel nebo šel. Nemuselo by se tak svítit nepřetržitě celou noc,“ poznamenal Pilný.