Na vážkách jsou zatím pořadatelé festivalu Pořezanej Ksicht, kteří měli naplánovanou akci na sobotní večer v areálu letního parketu Cihelka v Hlinsku - Blatně. Deník sice už ve středu večer dostal e-mailem oznámení, že se akce na 99 procent ruší, ale pořadatelé se zjevně dosud nerozhodli.

close info Zdroj: Archiv pořadatele zoom_in Déšť by nevadil, ale obava je ze zřícení stromů.

Jak vyplývá z diskuze, vytrvalý déšť by až takovým problémem nebyl. „Stále sledujeme předpověď počasí - pokud bude pršet, tak je to ještě ok - máme se kde schovat. Horší by byl ale silný vítr, který je v předpovědi zatím také. Ten by mohl být větším rizikem než déšť, protože je v okolí spousta stromů. Určitě vás budeme všechny zavčas informovat," slíbili členové kapely Prolapsed.

O zrušení vodáckého sjezdu Chrudimky už je rozhodnuto definitivně, potvrdil to hlavní pořadatel František Zvěřina. „Nechceme hazardovat se zdravím účastníků. Břehy jsou podmáčené a hrozí zřícení stromů. Proto akci rušíme," vysvětlil Zvěřina Deníku.

Spolek Rozběháme Luži ruší svůj sobotní charitativní běh s názvem Nikdy nepůjdeš sám na podporu otce s dětmi, kteří v dubnu přišli o manželku a maminku. Běh měl být součástí Dne města Luže, která byla rovněž kvůli avizovanému zlému počasí odvolána.