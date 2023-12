Vodné a stočné na Chrudimsku zdraží od ledna příštího roku celkově asi o devět procent. Vzroste cena pohyblivé složky i pevné složky, která se stanovuje podle velikosti vodoměru. Příčinou je nárůst většiny nákladů.

Vodné. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Jan Jelínek

Řekl to předseda představenstva společnosti Vodárenské společnosti Chrudim Roman Pešek. Vodné zdraží z dosavadních 52,35 koruny za metr krychlový na 57,08 koruny, stočné z 52,71 koruny na 57,08 koruny. Pevná platba vzroste u nejběžnějších vodoměrů s průtokem do 2,5 krychlového metru za hodinu z 1650 korun ročně na 1904 korun.

„Pro čtyřčlennou rodinu s běžným vodoměrem to představuje zvýšení asi o 100 korun měsíčně,“ uvedl člen představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim Daniel Lebduška. Podle něj je nárůst nižší než u mnoha jiných vodáren v Česku.

Kompletní informace k novým cenám vodného a stočného najdete ZDE

Například v Pardubicích bude vodné a stočné od ledna příštího roku stát 148 korun, letos to bylo 132 korun za metr krychlový. Pro čtyřčlennou rodinu tak půjde o měsíční nárůst v řádech desítek korun. Cena vodného a stočného ve stotisícovém Hradci Králové a v dalších městech a obcích na Hradecku od 1. ledna 2024 v průměru stoupne o 14,7 procenta na 146,73 koruny za metr krychlový dodané a odvedené vody. Letos průměrná cena činí 127,88 Kč/m3. Průměrná domácnost tam za rok zaplatí za vodu téměř o 1900 korun více.

Růst cen na Chrudimsku odůvodňuje Pešek zvýšením mnoha nákladů, Stouply ceny za odběr povrchových vod od státního podniku Povodí Labe, další zvýšení se čeká příští rok. Narostly také náklady na chemikálie, a mzdy, za pronájem vodárenské sítě zaplatí provozovatelská Vodárenská společnost Chrudim majiteli Vodovody a kanalizace Chrudim místo letošních 130 milionů korun příští rok o deset milionů korun víc. Naopak se mírně snížily náklady na energie.

Podle předsedy představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim bude největší investicí příštích let rekonstrukce úpravny vody na Seč. Náklady odhaduje na 200 milionů korun, práce budou rozloženy do několika let.

Vodárenská společnost Chrudim zásobuje pitnou vodou převážnou část obcí okresu Chrudim a šest obcí bezprostředně sousedících s hranicí okresu, celkem asi 90.000 obyvatel s trvalým pobytem. Přes 40 procent vyrobené pitné vody prodává sousedním Vodovodům a kanalizacím Pardubice. Většinu 95 procent akcií vlastní společnost Energie AG Bohemia, která patří rakouské skupině Energie AG Oberösterreich. Za poslední účetní období vytvořila zisk po zdanění 21,6 milionu korun. Vodárenská síť je v majetku Vodovodů a kanalizací Chrudim. Zahraniční investor začal vodárenskou soustavu provozovat v roce 2005, smlouvu má do roku 2030.