Projekt nyní podpoří také Pardubický kraj. „Z pohledu vodohospodářské soustavy východních Čech, je to důležitá akce. Důkazem je i skutečnost, že jde o jeden ze sedmi projektů, který v rámci České republiky podpořilo také ministerstvo zemědělství. Tímto potrubím proudí každý rok ze zdrojů na Chrudimsku do Pardubic zhruba tři miliony kubíků vody,“ vysvětlil radní Miroslav Krčil, proč krajští zastupitelé odsouhlasili dotaci na tuto investici ve výši pěti milionů korun.

Už nyní bylo zahájeno výběrově řízení na druhou etapu, která se týká části trasy ze Slatiňan do Mikulovic. Rekonstrukce je prováděna speciální metodou, kdy je do stávajícího ocelového potrubí zatahováno silnostěnné plastové potrubí, a to vždy v úseku několika stovek metrů.

„Jednoznačně touto investicí dochází ke zvýšení bezpečnosti a stability dodávek pitné vody pro několik stovek tisíc lidí,“ dodal Krčil.