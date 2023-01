Volby do zastupitelstva ve Všeradově začaly, účast je slušná

Co se nepovedlo v řádném termínu, napraví dodatečné volby do zastupitelstva obce Všeradov na Hlinecku. Lidé tam od sobotního rána chodí do budovy obecního úřadu, kde se nachází volební místnost.

Dodatečné volby se konají jen v sobotu, skončí úderem 22. hodiny. | Foto: Deník/Romana Netolická