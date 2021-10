„Ani ve snu by nás nenapadlo, že by Vendovi nebyl přiznán příspěvek na tuto kompenzační pomůcku, když je vozíčkář,“ řekla Denisa Kolingerová, která se rozhodla oslovit dobré lidi prostřednictvím sbírky na webu www.donio.cz/SchodistovaSedackaProVendu.

Peníze od dárců už přicházejí, ale do cílové částky zbývá ještě zhruba 275 tisíc korun. Za padesát dní sbírka končí a čas letí. „Pokud se nám nepodaří finanční obnos zajistit, bude muset Venda být uvězněn v bytě. Byli bychom nesmírně šťastni, pokud by se našli hodní lidé, kteří by mu pomohli,“ podotkla s nadějí Kolingerová.

Urostlý vousáč je odkázán na péči své ženy, která je rovněž v invalidním důchodu. O úsporách s dětmi, z nichž nejmladší je tříletá Matilda, se v této době ani nedá hovořit – už před třemi roky si Václav musel koupit elektrický vozík z vypůjčených peněz.

Sehnat více než čtvrt milionu za padesát dní se zdá být nemožné, ale zázraky se na stránkách dobročinných organizací dějí prakticky denně. Redakce Deníku dává podobným sbírkám značný prostor v projektu Deník na vaší straně.

Problémy s páteří měl již od dětství. Vojnu kvůli tomu ani nedokončil, poté navštěvoval rehabilitace a neurologii, ortopedii, ale žil běžným životem. Zlom nastal v červenci 2007, kdy šel ráno do zaměstnání, udělal špatný pohyb a už se nenarovnal.

V září podstoupil operaci páteře, ale po nějakém čase se jeho zdravotní stav opět zhoršil. Začal chodit o dvou francouzských holích, aby nadlehčoval páteř a zároveň eliminoval pády, které se mu stávaly, protože mu přestala fungovat pravá noha. Dále navštěvoval neurologa, ortopeda, rehabilitace, neurochirurga.

Rodina Kolingerova drží pospolu, ale život jí klade těžké překážky.Zdroj: Denisa Kolingerová

Dvanáct let používal francouzské hole, ale tím si zničil ruce, takže musel jít na operaci ramene, ucpaly se mu karpální tunely, dostal třes v rukou, bolestivost loktů, necitlivost prstů u rukou i nohou.

„V roce 2017 byl Vendovi přiznán invalidní důchod třetího stupně. Od února 2018 se mu rapidně zhoršila chůze, kdy už přestával zvládat chůzi o francouzských holích. Bylo to velmi těžké období pro celou rodinu,“ vzpomíná Kolingerová na dobu, kdy manžel zcela přestal chodit a lékaři zkoumali, co je příčinou.

Tento měsíc jsme informovali o vozíčkářce Kateřině Bláhové, která potřebovala rehabilitační pomůcku Motomed zabraňující proleženinám. Lidé byli velmi štědří, poslali dokonce víc peněz, než činila cílová částka, a tak rodina mohla Kateřině ještě koupit nový elektrický vozík. Více než šedesáti tisíci korunami přispěla skupina otužilců, která uspořádala akci Otužujeme se pro Káťu. Nejenže pomohla finančně, ale zároveň přilákala na břeh lomu u Švihova hodně lidí. Z nich vzešlo hned několik nových členů aktivity, která utužuje zdraví, ale i přátelství a touhu pomáhat.

Po ročním martyriu různých vyšetření se dostal do Prahy na neurologickou kliniku extrapyramidových onemocnění, které je jediným pracovištěm v republice, kde se zabývají tímto onemocněním. Tam mu lékařka diagnostikovala funkční poruchu hybnosti. Od té doby k ní jezdí každý měsíc na speciální rehabilitace. „Bylo nám laicky řečeno, že mozek nevydává pokyn k tomu, aby noha udělala krok, nebo je pokyn vydán, ale nedojde do končetiny. Nemožnost chůze tedy neměla spojitost s páteří,“ vysvětlila Kolingerová.

Její manžel bere léky s opiáty, protože má silné bolesti páteře a nohou, kvůli kterým nemohl v noci ani spát. Denisa Kolingerová se o manžela stará, musí mu pomoci s oblékáním, hygienou, nákupy, vozí ho k lékaři, po úřadech, pomáhá mu s domácí rehabilitací. To vše při péči o tříletou Matildu.

Svého manžela vnímá jako velmi hodného a dobrosrdečného muže, který se vždy snažil každému pomáhat. Jeho mottem vždy bylo a je: „Nejlepší kamarád je rodina.“ Už jako mladík jezdíval do dětského domova hrát si s dětmi jako dobrovolník. Když byl ještě relativně bez větších problémů, tak se Kolingerovi starali o přijaté děti v pěstounské péči.