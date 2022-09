Důkazy nejsou potřeba

Díky změně zákona se městským úředníkům ulevilo. Dříve totiž musely obce doložením posudků dokazovat, že jsou auta nepojízdná. Nyní důkazy nejsou potřeba, stačí jen, že má vůz půl roku propadlou technickou kontrolu. Potom už stačí zaslat výzvu majiteli a za dva měsíce auto odtáhnout.

Po vzoru Chrudimě chtějí likvidovat autovraky další česká města, tvrdí Pilný

Chrudim ale přišla s nápadem, že veškeré starosti s odtahem a papírováním z beder majitele odstraní a proti jedinému podpisu vše zařídí za něj. A to se osvědčilo. Na webu města je navíc zobrazen seznam aut, ke kterým se nikdo nehlásí, a lidé mohou sami přidat místo, kde se nějaký vrak nachází. „Pokud mají nový objev, ohlásí ho na naši služebnu a my nález prověříme,“ potvrdil vrchní strážník Městské policie Chrudim Lukáš Dvořák s tím, že by tomuto kroku mělo předcházet nahlédnutí do webového seznamu na stránkách města.

Z chrudimských ulic a parkovišť zmizelo už přes šest desítek autovraků či nepojízdných nebo neprovozovaných vozů. „To je jako slušně velké parkoviště, a to bez jediného kopnutí do země,“ poznamenal mluvčí radnice Aleš Prokopec.

Chrudim začíná s likvidací autovraků. Tři roky se o ně nikdo nepřihlásil

Obyvatelé města si tento systém pochvalují. Mnohé autovraky stály v ulicích a na parkovištích dlouhé roky a zabíraly místa, kterých je ve městě nedostatek. „Můžete odstavené auto nahlásit městské policii, oni ho zaevidují a ledy se začnou hýbat. Je-li to pozemek města, jde to, věřte. Dvě auta už jsem sama hlásila,“ uvedla Chrudimačka Jana Klimentová. Naznačila tak skutečnost, že se tažení proti autovrakům netýká prostranství, která jsou v soukromých rukou. Hned několik nepojízdných aut se nachází na parkovištích u supermarketů, se kterými radnice nemůže mít co do činění.

Dne 18. března 2020 vešla v platnost novela silničního zákona č. 13/1997 Sb. (provedená zákonem č. 162/2020 Sb.), podle níž je na pozemní komunikaci zakázáno odstavovat vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou. Takové vozidlo nesmí jeho provozovatel odstavit na pozemní komunikaci, a pokud jej v příslušné lhůtě neodstraní, je vlastník komunikace oprávněn toto vozidlo odstranit.