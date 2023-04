Výroba legendárních botasek ve Skutči na Chrudimsku skončila, na dlažbě se ocitlo sedmdesát zaměstnanců a další měli být na odstávce. I oni se ale za krátký čas ocitli na seznamu propuštěných. Ale naději mají nyní ševci, které nyní oslovuje zlínská firma Vasky, která značku Botas odkoupila. Ve Skutči má totiž vzniknout dílna, kde budou zkušení lidé vítáni. A chátrat nebude ani hlavní administrativní budova Botasu - bude z ní družstevní bytovka. Nové využití budou míét i výrobní haly.

Vizualizace bytovky, na kterou má být přeměněna bývalá administrativní budova Botasu | Foto: Město Skuteč

Budovy rozléhající se u vjezdu do Skutče jsou v současné době téměř rozprodané, v torzu bývalého obuvnického gigantu pracuje jen pár většinou administrativních zaměstnanců Botasu. Budova s kancelářemi už je prodaná a budou ji muset brzy opustit. Přesto se nakonec slavné skutečské značce znovu vrátí život.

Administrativní budova s přilehlým parkovištěm už je prodaná, podlahová plocha přesahuje 2200 metrů čtverečních a je v ní jednapadesát kanceláří v pěti podlažích se sociálními zařízeními. Objekt má velkou vstupní halu a je v něm výtah, takže je vhodný pro přestavbu na byty. Budou družstevní, jak potvrdil skutečský starosta Jaroslav Hetfleiš.

"Soukromý investor již budovu odkoupil a na záměru intenzivně pracuje. Založeno bude bytové družstvo a město dostane možnost být v dozorčí radě, aby mělo v budoucnu vliv na obsazování objektu. Mám radost z toho, že se dočkáme nových bytů," řekl starosta.

Takto vypadá vizualizace investora, který objekt bývalé administrativní budovy Botasu zakoupil.Zdroj: Skutečské noviny

Skutečský obuvnický gigant svého času zaměstnával téměř tři stovky lidí, nyní je většina jeho budov rozprodána, například v jedné z nich se budou vyrábět plastová okna.

Starosta Jaroslav Hetfleiš byl s firmou Vasky v kontaktu, ale s jejím vedením se dosud nesetkal ani s ním nehovořil.

Námluvy firmy Vasky a Botasu Skuteč ještě nejsou definitivní. Jasno bude v dubnu

"Měl jsem ale několik schůzek s bývalým vedením firmy Botas ohledně vodovodní a kanalizační sítě. Už jsou tam soukromí vlastníci a vnitřní rozvody v budovách přitom mají jeden hlavní přívod - všechno se tudíž musí rozúčtovat, a to už prý nikdo dělat nechce. Odpojení by bylo snadné, ale opětovnému připojení by musely předcházet projekt a stavební povolení, což je poměrně složitá a dlouhodobá záležitost. Proto jsme vyvolali jednání, protože není podle našeho názoru možné nechat si jeden objekt a ze Skutče jen tak odejít," řekl starosta.

Firma byla založena 4. 7. 1949 pod názvem Botana, navázala na staletou tradici obuvnictví na Skutečsku. Značka BOTAS vznikla v roce 1963 pro sportovní obuv, na kterou se tehdy n. p. Botana začal specializovat. Ve sportovní obuvi se značkou BOTAS získali českoslovenští volejbalisté již v roce 1964 na olympiádě v Tokiu stříbrné medaile. Začali je nosit známí sportovci Jiří Raška, Eva a Pavel Romanovi, Karol Divín, Hana Mašková, Ondrej Nepela, Stanislav Henych a další.

Firma Vasky ze Zlína se ve snaze získat renomovanou značku Botas utkala hned s několika konkurenty. Nápad majitele Václava Staňka oslovit veřejnost nakonec všechny zájemce převálcoval. Spočíval v tom, že pokud lidé koupí osm tisíc párů obuvi Vasky, bude dostatek prostředků značku odkoupit. Nyní už Vasky nabízí na svém e-shopu botasky v předprodeji a kdo si je s předstihem koupí, dostane pětistovkovou slevu.

Získat zpět skutečské ševce bude pro zlínskou firmu zřejmě obtížné. "Co vím, už si většina z nich našla novou práci, nevidím to až tak nadějně," poznamenal při rozhovoru pro Deník místní živnostník Miloš, který má mezi bývalými zaměstnanci "Botany" několik známých.

Václav Staněk, majitel firmy Vasky, se k otázkám Deníku konkrétně nevyjádřil. Redakci zajímalo, kolik lidí a kde bude případně ve Skutči zaměstnáno. "Jasněji by mělo být kolem desátého května, teď jsou všechny otázky ještě v řešení a konkrétní odpovědi tudíž nemohu poskytnout," vzkázal Deníku Staněk.

Botas dojel na neschopný management. Drahé energie jsou výmluva, míní Skutečáci

Místní ve Skutči od počáku odmítali vysvětlení, že krach Botasu způsobilo zdražení energií a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Jako viníka označují snahu o rychlé zbohatnutí, mizerný marketing i špatnou personální politiku. Takový názor zaznívá i ze zdroje blízkého vedení Botasu. Žádná Fialova drahota, nýbrž špatné vedení firmy, tvrdí.