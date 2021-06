Orel po letech marného snažení dosáhla svého. Za rok tu začnou zastavovat vlaky

Vesnice Orel na Chrudimsku se dočká železniční zastávky. Na 150 let staré trati spojující Pardubice a Havlíčkův Brod budou přibližně za rok poprvé stavět vlaky na znamení cestujících. Do sousedních Slatiňan, kde je nádraží, je to pěšky jeden a půl kilometru, takže cesta k vlaku je pro seniory a hůře pohyblivé osoby prakticky nemožná.

Vše je na dobré cestě: Za rok budou v Orli zastavovat vlaky | Foto: Prodin, a.s.

Železniční zastávka Orel byla v úvaze už před pětatřiceti lety. V roce 2007 ji tehdejší zastupitelé zanesli do územního plánu obce. Ale snaha o její realizaci byla dlouhá a poměrně složitá. Řeč je mimo jiné o osmistránkovém dotazníku, který byl podmínkou pro podání žádosti Správě železniční a dopravní cesty. Místní lidé v něm uváděli, jaké je jejich dopravní chování, kdy, jak a kam cestují. "Nevýhodou dotazníku je jeho obsáhlost, pro mnohé byl až nesrozumitelný. Ale nedá se nic dělat, pokud o zastávku usilujeme, musí to být,“ řekl tehdy starosta Orle František Horník. Nyní dodává, že cesta byla a je velmi trnitá. Nicméně se podařilo vytvořit studii, kterou zpracovala pardubická projekční firma Prodin. Ta také nyní vytváří projektovou dokumentaci. Zastávka v Orli s osmi stovkami obyvatel bude na znamení. Podle starosty Horníka ulehčí cestování seniorům, ale i studentům, kteří jezdí do chrudimských nebo pardubických škol. Denně by tak vlakem mohlo jezdit kolem sto padesáti lidí. Na tomto počtu se významně podílí místní firma Alukov, jejíž zaměstnanci možnost cestovat po železnici vítají. O snaze místních vybudovat v Orli zastávku jsme psali už předloni zde: Lidé chtějí víc vlakových zastávek. Zatím jsou u ledu Přečíst článek › Vše je na dobré cestě: Za rok budou v Orli zastavovat vlakyZdroj: Prodin, a.s.Až tak nadšeni nejsou majitelé blízkých rodinných domů. Podle územního plánu z roku 2007 měla zastávka stát blíže ke Slatiňanům. "Tato varianta není možná proto, že pozemek není v majetku obce a majitel ho prodat nechce. Také tam chybí přístupová komunikace včetně sítí. Vybraná nová lokalita se nachází na pozemku obce a je zde i vybudována dopravní infrastruktura. Na obci bude zajistit odstavné parkoviště a veřejné osvětlení. Jiná lokalita by byla pro obec finančně náročná," argumentuje František Horník. Šestnáct milionů korun Stavba zastávky bude v režii Správy železnic. Ta, jak Deník informoval, nechala v Krouně zbourat prvorepublikovou nádražní budovu a na jejím místě postavila betonový přístřešek, který má do krásy daleko. "Tuto variantu jsem hned odmítl. Naše zastávka bude prosklená, něco podobného mají i ve Slatiňanech," dodává starosta. Náklady této investiční akce se pohybují okolo šestnácti milionů korun. KOMENTÁŘ: Vlak, co nikde nestaví Přečíst článek › "V tuto chvíli naše společnost Prodin, a.s. zpracovává společnou projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení. Realizační dokumentace stavby bude v průběhu června předána k připomínkovému řízení zadavateli akce, kterým je Správa železnic s.o.," doplňuje ředitel pardubické projekční firmy Leoš Jelínek. Železniční zastávka Orel bude mít devadesát metrů dlouhé nástupiště. "Výška u nástupní hrany umožní bezbariérový nástup a výstup cestujících. Součástí zřízení železniční zastávky bude prostor se stojany pro kola, souběžnou investicí obce je zřízení podélných parkovacích stání u této nové zastávky. Toto uspořádání tak umožní lepší dostupnost této železniční zastávky," uzavírá Leoš Jelínek.