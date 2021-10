/FOTO/ Mládež si denně a s chutí užívá vybavení skateparku mezi Chrudimkou a Tescem, ale staré rampy a překážky se už dlouho povalují za zimním stadionem. Vedení města se nejprve domluvilo s obcí Prosetín na převzetí zdarma, ale během celého roku si nikdo pro starý skatepark nepřijel. A tak radnice oslovila další potenciální zájemce.

Po drobných opravách budou ještě rampy a překážky sloužit dál. Vyvolávací cena je 50 tisíc korun. | Foto: Deník/Romana Netolická

Nikdo však netušil, že jich bude opravdu hodně. O tom, že všechno je jinak, informoval místostarosta města Aleš Nunvář. "Kdo podá nejvyšší cenu, skatepark si odveze. Minimální cena je 50 tisíc korun, protože taková je výkupní cena železa, když vše odvezete do šrotu," uvedl místostarosta. Pokud by někdo namítal, proč město jedná tak složitě, odpověď je jednoduchá - přihlásilo se tolik zájemců, že vybrat z nich jednoho by bylo nefér k těm ostatním. "Veřejně vypsaná soutěž je férová pro všechny - nejvyšší nabídka vyhrává," zdůraznil Aleš Nunvář.