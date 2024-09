"Máme doma asi půl metru vody,“ podotkl Milan Hrnčál v neděli, když stál se ženou na mostě a sledovali, jak se řeka divoce přelévá přes most. Optimismus ho neopouštěl. „Nemáme strach, maximálně bude voda v domě, nic s tím neuděláme. Barák je pojištěný, co se dá dělat. Nějak to dopadne,“ říkal mladý muž v sobotu, kdy u jejich plotu byla voda po kotníky.

V přízemí má rodina kuchyň, obývací pokoj, ložnici i koupelnu. „Škodu zatím nevím. Hodně. Ale naštěstí jsme dobře pojištění,“ dodal. S úklidem mu pomáhá rodina, dočasně se přestěhovali, jak říká, do mamahotelu. „Myslím, že opravu do zimy zvládneme. Počítám, že to zabere tak měsíc nebo měsíc a půl. Vysoušeče máme objednané, hned pojedou na plný výkon. Do zimy bychom mohli být v pohodě,“ odhadl Hrnčál. O stěhování od řeky neuvažuje. „Co se dá dělat, jedeme dál. Stalo se, je to riziko bydlení u vody. Ale pěkně řeka hučí, když je dole,“ uzavřel s úsměvem muž.

Jeho dům patří mezi 120 vytopených v Luži a okolních vesnicích. „Evakuovaní lidé se vrátili do svých domů, začínají vyklízet a počítat škody. Bereme od nich požadavky na vysoušeče, čerpadla nebo kontejnery. Nikde není naštěstí potřeba zatopené domy bourat,“ sdělil starosta Luže Ladislav Peterka.

Mezi lidmi v Luži i sousedních Lozicích koluje informace, že masivní povodňovou vlnu způsobila protržená hráz nějakého rybníku nad Luží. Do města a následně do Lozic a dalších obcí na toku Novohradky pak přišla silná vlna, která rychle zvedla hladinu řeky a zatopila domy. Jestli je to pravda, zatím nikdo nedokáže potvrdit.

„Oficiálně, že by někdo zavolal: protrhla se hráz, řítí se na vás voda, tak takovou informaci jsme nedostali. Ale říká se, že to bylo někde u Rychnova nebo Otradova, kde se snad protrhla nějaká dvacetimetrová hráz z rybníku. Ale není to potvrzené, i my máme jen nějaké kusé informace,“ komentoval spekulaci Peterka.

Lidem v Luži a okolí potrvá měsíce, než vše vrátí do původního stavu před povodní.

