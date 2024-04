Kdo v životě neměl vši, je šťastný člověk, ale takových lidí moc není. Vlasový parazit se šíří mezi dětmi ve školách a školkách velmi rychle a lékárny jsou zavaleny masivním nárůstem zájmu o přípravky, které by mohly proti vším a hnidám omoci. Pomáhá i přírodní cesta, třeba kombinace oleje a alkoholu, třeba slivovice.

Obtížný parazit se přenáší zejména mezi dětmi. | Foto: Deník/archiv

Maminka dvou dětí Alena už je z agresivních parazitů zoufalá. Když se jí podaří je z vlásků dětí odstranit, za dva týdny je ze školky přinesou znovu. "Vši už jsem chytla i já a musím říct, že je to velké utrpení. Měla jsem pokožku hlavy rozdrápanou do krve, nešlo se toho zbavit. Naštěstí zabral hřeben všiváček a sprej, ale až po delší době. Nevěděla jsem totiž, že se vši drží v povlečení," usmívá se při vzpomínce Alena .

Je to tak, boj musí být vytrvalý a urputný. První a největší lékárna na českém internetu Lékárna.cz, která sídlí v Chrudimi, za poslední dva měsíce zaznamenala, že zákazníci nakupují produkty proti vším až 2,5krát víc. Lékárna.cz se ale vzhledem ke zvyšující poptávce po přípravcích proti těmto parazitům předzásobila. Čeští rodiče v v tomto směru nehasí vzniklý problém, ale řeší prevenci. Mezi nejčastěji kupované produkty patří repelentní gumičky do vlasů. Ty předčily zájem o šampony proti vším až devítinásobně.

Mezi oblíbenými produkty patří také spreje, Češi zřejmě preferují jejich rychlou a jednoduchou aplikaci. Šampony jsou až na druhém místě. Kdo tápe, může využít online poradu na webu Lékárna.cz. „I když mají rodiče nastudovaný postup, chtějí se poradit s odborníkem, aby se cítili jistější. Obzvlášť pokud jde o děti,” říká farmaceutka Pavla Horáková, vedoucí online poradny, podle které neexistuje proti těmto parazitům nejúčinnější recept. Jde podle ní o preferenci účinného prostředku, nebo postupu.

„Kromě zdravotnických prostředků proti parazitům, jako jsou šampony a spreje, radím našim zákazníkům i zažitý recept, jakým je vybírání jednotlivých vší a hnid pomocí hřebene,“ říká Horáková. Právě kovové hřebeny na odstraňování vší a hnid patří do první trojky oblíbených bojovníků proti nepříjemným návštěvníkům převážně dětských vlasů.

Ostříhat dohola a natřít kůži petrolejem, takový postup v minulosti rodiče volili. Dnes už to je zbytečné. Pokud se všiváčkem pravidelně odstraňují vši a hnidy, lze zachovat i dlouhé vlasy. Na ně je dobré nanést kondicionér, který pročesání usnadní.

Když jsou lékárny zavřené a rodiče zjistí, že jejich děcko má vši, mohou použít to, co mají ve spíži. „Smícháme 100 ml oleje se 100 ml slivovice. Směs důkladně aplikujte do vlasové pokožky a do celé délky vlasů, aby byly vlasy zcela pokryty. Zabalíme je do potravinářské fólie a necháme přibližně hodinu působit. Potom vlasy důkladně promyjeme běžným šamponem," radí odbornice na přírodní medicínu v Lékárna.cz Kamila Horníčková. Takto se podle jejích slov usmrtí všechny vši i hnidy okamžitě a samozřejmě je třeba je důkladně vyčesat.