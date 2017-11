Vydávání občanek ve Skutči končí, zájem byl obrovský

Skuteč – V říjnu skončila možnost vyřídit si občanský průkaz na Městském úřadu ve Skutči Bylo to možné díky pilotnímu projektu podpořeném Ministerstvem vnitra ČR.

Lidé tak od listopadu musejí znovu zamířit do Chrudimi, tedy obce s rozšířenou působností, aby využili služeb zdejšího úřadu.



Zájem o vyřizování občanek ve Skutči byl veliký. Jak potvrzuje tamní starosta Pavel Bezděk, během jednoho úředního odpoledne se vyřídilo průměrně 60 klientů. Tento počet postupně narůstal, jak se povědomí o této službě rozšiřovalo. Přijížděli sem obyvatelé nejen ze Skutče a okolí, ale i Lužska, Prosečska nebo dokonce Chrastecka.



„Lepší vyřizovat ve Skutči, než někde jezdit,“ pochvaluje si například Tereza Kuříková. Stanislav Štorek se též přimlouvá za Skuteč: „Pro lidi, co nemají čas nebo možnost dojet do Chrudimi, super. Byl jsem tam 19. října pro OP a zájem byl obrovský – dlouhá fronta. Ještě kdyby šel ve Skutči vyřídit pas…“



BEZ DOVOLENÉ NA ÚŘAD

„Určitě super věc, ať už pro starší lidi, že nemusí nikam složitě jezdit, tak i pro běžné obyvatele, kteří si vše zařídí třeba i po práci, když to bývalo až do 17:00 a nemusí si kvůli tomu brát dovolenou,“ dodává Vladimír Talácko.



Veliká obliba souvisela podle starosty také s vhodně zvolenými úředními hodinami. Ve Skutči se úřadovalo odpoledne od půl jedné do pěti, takže zájemci si stihli agendu vyřídit po pracovní době.



„Jsem velmi rád, že pilotní projekt u nás proběhl. Zájem lidí byl veliký a potvrdil, že vydávání občanských průkazů ve Skutči má smysl,“ uvedl Pavel Bezděk s tím, že vedení města nyní bude usilovat o to, aby se v tomto projektu dál pokračovalo.



„Každým dnem čekáme na vyhodnocení z ministerstva, které by nám mělo poslat nějaký sumář podmínek, za kterých by to mohlo fungovat. Možnost vydávání občanských průkazů ale závisí hlavně na dohodě s úřadem v Chrudimi. Byl to velký nápor na jeho pracovnice, ale byly naprosto profesionální a nezaregistroval jsem žádné problémy,“ doplňuje Pavel Bezděk.



O budoucnosti vyřizování občanských průkazů ve Skutči ještě zdaleka není rozhodnuto a bude záležet na výsledcích jednání mezi oběma městy. Nicméně překážkou by mohl být nedostatek personálu.