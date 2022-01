Rita už je v bezpečí azylu pro týraná a opuštěná zvířata v Srbcích u Luže na Chrudimsku.Zdroj: Diana Šlechtová

O Ritu hned týž den projevil zájem mladý partnerský pár z Chrasti. „Ti lidé vypadali slušně. Sepsali jsme proto darovací smlouvu, předali jsme jim veškeré dokumenty – očkovací průkaz a lékařskou zprávu, protože Rita byla v Pardubicích na zákroku s očima. Kdybychom věděli, jak skončí, nikdy bychom ji nedali,“ řekla původní majitelka psa, která zvažuje podání trestního oznámení.Bývalí majitelé si Ritu pořídili jako štěně asi před rokem, koupili ji od chovatele až z daleké Číny. Potom se ale zřejmě změnily jejich životní podmínky a nemohli si fenku ponechat. „Pokoušeli jsme se ji prodat, ale nikdo se neozval. Proto jsme podali inzerát, že ji darujeme,“ popsala bývalá majitelka dogy Martina.

Tibetská doga neboli také tibetský mastiff (v zemi původu Do Khyi) je přírodní psí plemeno staré více než 4000 let a je považováno za jednu z největších psích ras.Minimální kohoutková výška feny je 61 cm u psa 66 cm.Sama nikdy nikoho nenapadne, ale pokud brání teritorium nebo rodinu, neváhá nasadit vlastní život. Je dost uzavřená a lásku projevuje pouze své rodině či pánovi, a to odměřeně, avšak po delším odloučení její radost nezná mezí. (zdroj: Wikipedia)

Rita zůstala u nových majitelů přibližně měsíc, potom ji podle všeho uvázali u křoví a zřejmě jako náplast na duši u ní ponechali plyšovou hračku. „Stalo se to v našem městě poprvé a doufám, že se to opakovat nebude. Lidé vědí, že se mohou na nás obrátit a my jim s umístěním pejska pomůžeme. Ostatně to řešíme i tehdy, když přechází majitel do domu s pečovatelskou službou a tam mít u sebe zvíře nemůže. Uvázat ho a ponechat osudu vnímám jako zvrácenost,“ zdůraznil chrastecký starosta Vojtěch Krňanský.

Rita už je v bezpečí azylu v Srbcích. Zpočátku byly obavy, zda nemá nějaký problém se zažíváním, protože nechtěla přijímat potravu a zalezlá v koutě propadala smutku a zoufalství. „Druhý den už si naštěstí vzala trochu masa a její stav se začíná zlepšovat. Prošla se už po dvoře a seznamuje se s ostatními pejsky. Myslím, že se dá postupně dohromady a budeme jí hledat nového majitele,“ řekla Šlechtová.

Heaven Ranch ovšem velice pečlivě prověřuje zájemce o adopci psa. Běžné jsou předkontroly v novém prostředí i stálá komunikace s novými majiteli.