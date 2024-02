Na uklízečkách potom je dát úřad rychle do pořádku - vytřít, vydezinfikovat, vyvětrat a čekat, kdy to "nadělení" přijde znovu. Je to na denním pořádku, a to už od půl šesté hodiny ranní. Zaměstnanci pracují od osmi hodin, ale hlavní dveře jsou otevřeny pro každého, který chce vstoupit jen do vestibulu. A to bezdomovcům k úkrytu a úlevě stačí.

Uklízečka Miloslava A. právě kvůli narůstajícím problémům napsala starostovi na jeho facebookovou zeď. Neustále návštěvy bezdomovců pod vlivem alkoholu, zápach, nepořádek, obtěžování klientů, kteří si přišli vyřizovat své záležitosti, podle jejích slov nedělá dobré jméno úřadu.

Souložili na nich, močili a vyřvávali. Chrudim odstranila bezdomovcům lavičky

"Klienti sedí v průvanu,protože zápach je nesnesitelný. Hluk a obtěžování klientů bezdomovci také určitě není klientům příjemné. Než namítnete, že úřad je veřejná budova a že tam má přístup každý, uvědomte si prosím, že pokud si tam tito lidé nejdou nic zařizovat a jsou pod vlivem alkoholu, nemají tam co dělat! Neustálé volání MP tento problém neřeší a nevyřeší," uvedla ve svém příspěvku.

Tím hnula s letitými ledy, ona a její kolegyně volaly po nápravě nebo řešení už dva nebo tři roky. Ale - zároveň si jako pracovnice úřadu "vysloužila" výtku za zveřejnění informace na sociální síti. "Ano, je to kvůli porušení kodexu zaměstnance," potvrdil Deníku starosta města František Pilný. Zároveň ale uvedl, že se ale věci daly do pohybu. "Zaměstnanci budou do osmé hodiny ráno přicházet zadním vchodem, hlavní dveře důstanou do té doby zavřené. Přijmeme pracovníka ostrahy, který bude nonstop v pohotovosti a osoby, které působí problémy, nekompromisně vyjáže z objektu," dodal starosta.

Uklízečky v budově městského úřadu v Pardubické ulici musí mít silný žaludek.Zdroj: Deník/Romana Netolická

Miloslava výtku přijala a neskrývá, že má radost z brzké nápravy. "Víte, ono je pro nás velmi nepříjemné omlouvat se klientům, že čekají v průvanu nebo zápachu. Napsat jsem to musela, už se to nedalo vydržet. A myslím, že když jsem jednapadesát let občankou Chrudimě, mám na to i právo," řekla.

Na čisté pracovní prostředí se těší i samotné úřednice. "Ten zápach je nesnesitelný a řeknu vám, že uklízečky by měl zaměstnavatel platit zlatem a ne jim rozdávat výtky," zdůraznila jedna z nich pod příslibem anonymity.