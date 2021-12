Kvůli modernizaci tratě a opravě nádraží v Pardubicích i Rosicích se museli cestující přesouvat autobusy. „Jezdím vlakem každý den do práce. Jsem moc ráda, že už nebudu muset přesedat na autobus,“ řekla Martina z Hradce Králové, které konec výluky ušetří čas strávený na cestě. Náhradní doprava, jež trvá už od května, měla skončit v listopadu, omezení se nakonec o měsíc prodloužila.

Nové koleje jsou na místě

Jen několik dnů po posunutí mostu přes Labe do provizorní polohy k němu stavbaři položili nové koleje. „Museli jsme provést náročné zátěžové testy, položit a podbít nové koleje a výhybky, kterými se Rosice propojily s Pardubicemi a Chrudimí,“ přiblížil práce projektový manažer společnosti Skanska Jan Mitlöhner. „Na místě původního mostu začínáme budovat nový dvoukolejný most, který po zprovoznění v roce 2023 přispěje k větší plynulosti a bezpečnosti dopravy,“ dodal Mitlöhner. V současnosti podle Správy železnic práce na stavbách běží podle harmonogramu. Další elektrická trakce má být uvedena do provozu v červenci 2022.

Vlaky se na tento úsek vrátí, ale dělníci nezmizí. Modernizace tratí kolem Pardubic bude pokračovat. Na úseku Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová se v rámci zdvoukolejnění trati začíná budovat druhá kolej. Stavbaři také začínají pracovat na druhé koleji mezi Pardubicemi-Semtínem a Stéblovou.

Projekt modernizace železnice zahrnuje více staveb. Dokončily se mosty přes ulici Jana Palacha, kde jeden zůstane nastálo, druhý je provizorní. Mosty budou sloužit dopravě během demolice stávajícího a výstavby nového čtyřkolejného mostu. „Po výstavbě opěr a pilířů se v roce 2022 na břehu řeky zahájí montáž nosné konstrukce,“ informovala Friebová.

Na řešeném úseku je celkem sedm železničních mostů – jeden na trati Pardubice – Hradec Králové a tři na trati Chrudim – Pardubice-Rosice nad Labem. „Dále pokračují práce na kabelovodech a technologických budovách, trafostanicích, budově pro sdělovací a zabezpečovací zařízení a zázemí správců,“ doplnila Friebová.

Rekonstrukcí prochází i pardubické hlavní nádraží. Hotové už jsou první a druhé nástupiště. Na nádraží v budoucnosti navíc přibude i páté nástupiště a opraví se hlavní budova. „Modernizován bude železniční svršek a spodek, stávající nástupiště včetně výstavby nového ostrovního nástupiště v liché části kolejiště a k němu budou prodlouženy oba podchody pro cestující,“ informovala Eurovia, která je zhotovitelem stavby. Pardubáci se mohou těšit i na lávku, která povede směrem na Duklu.

Zrychlení vlaků

Celý projekt modernizace bude stát zhruba šest miliard korun. „Cíl modernizace celého železničního uzlu Pardubice jsou zejména zvýšení traťové rychlosti při průjezdu uzlem až na 160 kilometrů v hodině,“ uvedla Správa železnic. Rozsáhlá modernizace začala v září 2020, stavební práce jsou plánovány do konce roku 2023.