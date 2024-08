Asi 65 procent ptáků se po vyléčení může vrátit do volné přírody.

Svobody se ve čtvrtek dočkalo dvanáct vyléčených ptáků: osm poštolek, tři sovy a jedno káně. Pod Kunětickou horou je vypustili do volné přírody pracovníci Záchranné stanice Pasíčka společně se zástupci Nadace ČEZ a Miroslavem Krčilem, radním Pardubického kraje.

„Každý rok zachráníme téměř dva tisíce zvířat. Jejich počet se výrazně zvýšil a s tím i náklady na provoz a léčbu zraněných živočichů. Nutně jsme naši stanici potřebovali rozšířit, což se povedlo. Snažíme se prostředky získat z různých operačních programů i nadací. Nadace ČEZ nás podporuje pravidelně již několik let a my jsme za to velmi rádi,“ uvedl Josef Cach ze Záchranné stanice a Ekocentra Pasíčka.

„Záchrannou stanici na Pasíčkách podporujeme pravidelně již od jejího vzniku. Je to smysluplné a jsme moc rádi za každé uzdravené zvíře či opeřence,“ upřesnila Šárka Lapáčková Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ.

Areál Záchranné stanice volně žijících živočichů „Pasíčka“ je zařízením Českého svazu ochránců přírody a nachází se poblíž obce Bor u Skutče na Chrudimsku. Hlavním posláním zařízení, keré funguje od roku 1998, je léčba poraněných a oslabených živočichů s následným navracením zpět do přírody, zejména z území Pardubického kraje a části kraje Vysočina.

Zraněných opeřenců v poslední době přibývá. Dravci a sovy bývají často zraněni elektrickým proudem anebo utrpí újmu při střetu s auty.

Prostředky od Nadace ČEZ pomůže s financováním, modernizací a dovybavením areálu Záchranné stanice na Pasíčkách. Jsou využity na výstavbu nového multifunkčního komplexu voliér pro léčbu a rehabilitaci ptáků i savců s možností úpravy velikosti jednotlivých voliér. Současně vznikají nové voliéry pro rehabilitaci čápů a brodivých ptáků a dvě voliéry pro drobné ptačí druhy. Do letošního září by mělo být hotovo. Na výstavbu přispěla Nadace ČEZ milionem korun.

/S využitím tiskové zprávy/

