„Nikdy jsem s nimi neměl problém. Přehlížel jsem cigarety, nekontroloval, co popíjejí. Za to jsem očekával, že po sobě uklidí nepořádek – byla to taková hra na kočku a myš. Ale tahle partička udělala něco, co je přes čáru,“ zdůraznil starosta. Na jeho facebooku se objevily desítky rozhořčených reakcí, lidé požadovali přísné potrestání vandalů a zveřejnění jejich jmen, což s ohledem na nízký věk pachatelů možné nebude. Diskutující rovněž nostalgicky vzpomínali na mládí, kdy se sami v zámeckém altánku pravidelně scházeli.

Díky kamerovému záznamu, který obdržela policie, už je známa totožnost vandalů v pubertálním věku. „Oni se stejně na facebooku udali navzájem,“ dodal Vojtěch Krňanský. „Mohu v tuto chvíli pouze uvést, že věc je stále v prověřování,“ potvrdila mluvčí krajského ředitelství policie Dita Holečková.

Trosky jsou odklizeny, není ale jisté, kdy bude zámecký altán znovu postaven. „K tomu se musí vyjádřit památkáři, nemůžeme tam umístit, cokoli nás napadne," uzavřel starosta, který je přesvědčen o tom, že by majetek města mělo chránit víc kamer. Rodiče by získali přehled o tom, kde se jejich děti se svými kamarády pohybují. Každopádně jde o prevenci výtržnictví, se kterou město v nejbližší době počítá na nově rekonstruovaném stadionu a zřejmě i v dalších lokalitách. Silácké kousky puberťáků totiž dál pokračují. Nedávno se na fasádě muzea vyřádil sprejer, tento týden kdosi poničil lavičku v zámeckém parku.

Neznámý BGS

S vandaly takového kalibru Chrudim naštěstí žádné zkušenosti nemá, ale známý je případ sprejera s podpisem BGS, který řádil letos před zahájením festivalu Loutkářská Chrudim v centru města. Počmáral čerstvě vybílenou Myší díru, lavičky, fasádu domu i vývěsní ceduli. V Myší díře se nachází fotopast, takže důkazy město předalo policii. „Škoda přesahuje pět tisíc korun, jde o poškození většího rozsahu,“ uvedl tehdy chrudimský starosta František Pilný.

Také v tomto případě si případ převzala policie jako podezření z poškozování cizí věci. Na dotaz Deníku, jak vyšetřování vandalismu pokračuje, policejní mluvčí Dita Holečková odpověděla: „Objasňovali jsme celou událost a zjišťovali a usvědčovali pachatele. Šlo mimo jiné o výslechy zúčastněných osob, ohledání místa činu a související šetření. Nepodařilo se však zjistit skutečnosti, opravňující zahájit trestní stíhání proti určité osobě a věc byla odložena.“ Z těchto slov je tak zřejmé, že totožnost sprejera BGS nebyla zjištěna. Nicméně to neznamená, že by policie nemohla ve vyšetřování pokračovat, ovšem jsou k tomu zapotřebí další informace, které by mohli přinést i případní svědci.