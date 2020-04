Na letišti Kbely je přivítal velitel praporu Ivo Zelinka, který poděkoval za jejich nasazení v zahraniční operaci, ale zejména jim vysvětlil současná opatření. „Naše republika bude potřebovat každou ruku a náš útvar, který se na opatřeních nouzového stavu podílí od samého počátku, jakbysmet. Vítejte doma, váš návrat nemohl přijít ve vhodnější dobu,“ řekl velitel účastníkům mise v Afghánistánu.

Vojáci nyní musí projít nutným karanténním obdobím, čeká je i krátká rekonvalescence. Jejich rodinní příslušníci tak budou muset nějaký čas počkat, než je obejmou.

„Pro mne to byl hrozný půlrok, byla to synova první mise a jak ho znám, určitě ne poslední. Jít k vojákům byl jeho dětský sen a udělal pro to vše,“ napsala na facebook Stanislava, maminka jednoho z výsadkářů.

V pořadí už 13. strážní rota BAF (Bagram Air Field) se v Afghánistánu. spolu s dalšími koaličními partnery podílela na ochraně a obraně základny Bagrám.

Ještě předtím se zhruba půl roku intenzivně připravovala na nasazení v zahraničí a musela projít náročným několikadenním certifikačním řízením. Vojáci museli zkušební komisaře přesvědčit, že dokážou reagovat na nepřátelskou palbu a nástražné výbušné systémy. Řešili například i odpálení sebevražedného atentátníka, poskytnutí první pomoci raněným vojákům a přivolání zdravotnického odsunu.