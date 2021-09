V kategorii Nejzdařilejší modernizovaný úsek silnice vyhrála rekonstrukce silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová, v kategorii Nejzdařilejší velká oprava úseku silnice pak oprava silnice III/31224 Králíky – Prostřední Lipka, II. etapa, a konečně v kategorii Nejzdařilejší mostní a umělá stavba to je most ev. č. 32219-2 Valy u Přelouče.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.