Expozice zachycující krásu přírody regionu, kterou bude možné v Regionálním muzeu v Chrudimi vidět do 3. listopadu, přilákala na vernisáži hodně lidí. „Balousovi jsou stálými spolupracovníky muzea, natáčejí videa a fotografují naše akce tady v Chrudimi i na hradě Rychmburku. Výstava, kterou jsme pro ně uspořádali, je však věnována hlavně přírodě,“ řekla na úvod Klára Habartová, ředitelka Regionálního muzea v Chrudimi.

Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. „Já bych ani nespočítal, jak dlouho se s Balousovými potkáváme na různých akcích, a upřímně jsem překvapen, že fotí i přírodu. Těší mě, že jsme v prostorách starobylé budovy chrudimského muzea mohli uspořádat takovou krásnou výstavu, která zaujme všechny generace,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Na výstavě je prezentována série více než sto čtyřiceti fotografií převážně z Chrudimi a nejbližšího okolí. Jejich autoři zachycují v letním období převážně hmyz, jako jsou třeba šídla a vážky v orobincích, v zimě pak ptáky, vyskytující se hlavně v okolí krmítek. K tomu ještě Jindřich Balous s úsměvem dodal: „Vnímáme to tak, že se nejedná přímo o umění, ale spíš o technickou záležitost. Je to naturální, za námi jsou tisíce hodin práce a pochopitelně je to náročné také finančně – hlavně kvůli tomu krmení!"

/S využitím tiskové zprávy/