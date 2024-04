V úterý byla zahájena výstavba okružní křižovatky ve vrchní části městského obchvatu. Potrvá do 10. června a řidiči se budou muset smířit s úpravou místního provozu i objížďkami. Malou náplastí je, že nově mezi Skutčí a Žďárcem jezdí od úterního rána až do 7. června pět párů vlaků, které slouží jako náhrada za přerušení provozu autobusů vybraných linek.

Některé autobusové linky byly zrušeny, přibylo pět vlakových spojů. | Foto: Zdroj: Město Skuteč

Kruhák v místě křížení silnice II/358 se silnicí II/306 směrem na Prosetín už mělo město v plánu před čtyřmi lety. Křižovatka je nepřehledná a právě na ní došlo v minulosti k velkému množství dopravních nehod. Od samotného počátku ale stavbu, jejímž investorem je Pardubický kraj, provázela smůla.

„V roce 2020 byla zahájena jednání s majiteli dotčených pozemků a věřili jsme v realizaci v roce 2021. Bohužel se v následujícím roce nepodařilo okružní křižovatku zahrnout do krajského plánu investic a naději nám přinesl až rok 2022. Ale přišlo něco, s čím jsme rozhodně nepočítali," vzpomíná starosta Skutče Jaroslav Hetfleiš.

Objížďky jsou nutné, úsekem nelze projet.Zdroj: Zdroj: Město Skuteč

Bylo to tehdy velmi překvapivé, ale do výběrového řízení se, pravděpodobně z kapacitních důvodů a s ohledem na termín dokončení stavby, nepřihlásila žádná firma. A tak vyčleněné peníze pro stavbu putovaly do krajského rozpočtu na rok 2023.

Veškeré informace radnice o uzavírce, stavbě okružní křižovatky a veškeré informace včetně map objízdných tras najdete ZDE

VIDEO: Most u Tesca vydržel do Velikonoc. Už se do něj zakousl bagr

Přišel ale další problém, a to v podobě několika souběžně probíhajících oprav komunikací, přestaveb kruhových objezdů či oprav mostů v blízkém okolí s tím, že objízdné trasy jsou často vedeny právě přes Skuteč. „Možných objízdných tras na Skutečsku je i při normálním stavu málo, proto musel kraj ustoupit i od původního záměru, kterým byla realizace stavby za plného provozu, po etapách," pokračuje starosta.

Teď už se ale jede na ostro. A jisté je, že se stavba citelně dotkne dopravního provozu. "Provoz na obchvatu bude řízen semafory. Silnice do/z centra a směrem do/z Hlinska bude (nejdéle do 10. června) úplně uzavřena. V tuto dobu nebude možný ani průjezd autobusů. Chodci samozřejmě projdou. Prosíme všechny o trpělivost. Je to jistá komplikace, ale odměnou nám všem bude nová bezpečná křižovatka," stojí na facebooku města Skuteč.

ARCHIVNÍ VIDEO: Socialistický Botas. Sláva skutečské značky v roce 1963

Lidé ale hodně na sociální síti reptají. Nelíbí se jim, že nepojedou do města autobusy z vlakové zastávky ve Žďárci u Skutče, na které jsou dlouhá léta zvyklí. Problém budou mít podle rodičů i dojíždějící školáci. "Mně jde o to jestli je to domluvené nějak i ve školách. Každodenní omluvenku za pozdní příchod do školy až do června fakt nedám," napsala do facebookové diskuze maminka Veronika.

Namísto autobusů budou mezi vlakovou zastávkou ve Žďárci a Skutčí jezdit vlaky, Pardubický kraj objednal u dopravce celkem pět spojů. "Z toho tři pojedou v ranních hodinách, jeden odpoledne a jeden večer. Ranní vlaky pojedou přímo až do Pardubic, odpolední a večerní spoj pojede do Skutče přímo z Pardubic,“ řekl pro server zdopravy.cz mluvčí Českých drah Filip Medelský.

Vlakové spoje objednal u dopravce Pardubický kraj.Zdroj: Zdroj: Město Skuteč

Některé autobusové linky byly zrušeny, přibylo pět vlakových spojů.Zdroj: Deník/VLP Externista