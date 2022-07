Spolek Rozběháme Luži se o to tentokrát pokusil ve spolupráci se Základní školou v Luži a myslíme si, že se to povedlo.

Výzoběh absolvovalo 250 dětí nejen z lužské školy, ale i ze školy v Řepníkách. Na fotbalovém hřišti v Luži jsme postavili překážkovou dráhu, kterou si děti báječně užily. Radostná nálada byla viditelná a pohltila i ty, kterým se ze začátku do běhu moc nechtělo. V cíli čekala na každého sladká medaile a na ty nejlepší ještě malý bonus. Třešničkou na dortu byla závěrečná pěnová show, kterou připravili lužští hasiči, za což jim velice děkujeme. Byla to bomba! Výzoběh byl zároveň první akcí charitativního projektu "Korálky pro Natálku 2", který směřuje k podpoře osmileté Natálky Dittrichové a má ji pomoci k bezbariérovému pohybu v domě. Pokud chcete tento projekt podpořit, můžete zaslat libovolný příspěvek na transparentní účet - č.ú. 2401735883/2010

Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří nám pomohli. Tuto akci bychom těžko zvládli bez pomoci učitelského sboru ZŠ Luže, ještě jednou dík hasičům. Ten poslední dík patří všem členům spolku Rozběháme Luži. Tato akce pro nás byla obtížnější v tom, že se konala ve všední den a mnozí z nás si museli vzít dovolenou, nebo nějak upravit pracovní dobu. Díky za obětavost, ale stálo to za to. Děti nám dokázaly, že na tom nejsou s pohybem tak špatně. Stále to v dětech je, stačí jen chtít.

Pavel Karal