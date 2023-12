/FOTO/ Sametová revoluce znamenala konec téměř 42 letům vlády jedné strany. Pro některé účastníky z Chrudimska znamenal pozdější vývoj spíše zklamání, zdaleka ne však pro všechny. Většina obyvatel by minulý režim zpátky nechtěla. Podívejte se na události roku 1989 na Chrudimsku ve vzpomínkové fotogalerii zveřejněné roku 2014.

Listopadové dění roku 1989 v Chrudimi. | Foto: Rudolf Vařejka st.

Znovu přinášíme text z roku 2014

„Tomu, že se to někdy změní, jsem dlouhodobě přestával věřit, hledal jsem si proto svoje místo, abych byl schopen přežít se ctí a čistým svědomím. Listopadové dny jsem prožíval v Chrudimi, byl jsem jeden z prvních, který v Chrudimi vylezl na kašnu a začal společně s dalšími organizovat 'revoluční aktivity', které vyústily v založení Občanského fóra i v našem městě. Veškeré dění tehdy z mého pohledu provázela obrovská euforie a očekávání, že by se to konečně mohlo podařit," vzpomíná nynějších chrudimský zastupitel za ANO 2011 Ondřej Kudrnáč.

On a další „spřízněné" duše se pravidelně scházeli v soukromém bytě ve Štěpánkově ulici, kde dlouho do noci plánovali a připravovali další aktivity a akce a hledali cestu, jak rozmnožovat letáky a tiskoviny a hlavně, jak je dostat k lidem.

První na kašně

„Byli jsme velmi nesourodou partou lidí, kteří však v sobě tehdy našli odvahu vystoupit z anonymity davu a připojit se aktivně k tomu, co se tady dělo. Tehdy ještě nebylo o ničem jasno. Když jsme se v noci, nebo spíš k ránu, vraceli do svých domovů, vždy jsme si říkali, že teď za tím temným rohem zastavíme, na spánku ucítíme chlad kovu a přinejlepším si pár dní někde posedíme. Ale naštěstí se nic nestalo, byli již opravdu slabí a uvědomovali si, že konec je nevyhnutelný," pokračuje Ondřej Kudrnáč, který se později stal předsedou ONV a následně se vznikem okresních úřadů přednostou.

Uplynulo 25 let a z hodnocení je znát stále radost:„Nadále považuji tento zlom za něco zcela zásadního a jsem velmi šťastný, že jsem u toho mohl být. Že jsem mohl zase začít pracovat hlavou a využít svých schopností a znalostí jinak, než v bezvýznamných pozicích. Že jsem si mohl v muzice začít hrát, co jsem chtěl a nikdo mi do toho z OV a ONV nemohl kecat. Že jsem svým dětem mohl přestat říkat, že komunisti jsou svině, ale nesmí to nikde povídat. Že jsem mohl cestovat, kam se mi zachtělo a nemusel jsem o povolení nikoho žádat. Prostě pro mne bylo největším vítězstvím dosažení svobody," říká nynější chrudimský zastupitel, leč zmiňuje i negativa:

Těžko se hodnotí

„To, že je dnes mnoho věcí jinak, než jsme si představovali, je jen smutným důsledkem chyb, které byly možná neúmyslně a možná záměrně nakupeny v celém tom čtvrtstoletí. Bude trvat ještě asi dost dlouho, než se podaří tu černou díru, která v povahách, charakteru a způsobu uvažování nás všech za to dlouhé období nesvobody vznikla," dodává Ondřej Kudrnáč.

Podle člena KSČM Miroslava Žítka z Ronova nad Doubravou se události započaté 17. listopadu 1989 nedají zhodnotit krátkou a jednoduchou větou: „Jde i o události před tímto přelomovým datem. Vzhledem k tomu, že jsem v tomto období působil v mládežnickém hnutí, tak jsem o některých připravovaných akcích věděl. Samotné události jsem vnímal se smíšenými pocity. Změny v návaznosti na mezinárodní vývoj předchozích let musely přijít. Ale překotné kotrmelce v naší republice nemohly vést pouze ke kladnému vývoji.

Věděl jsem že v rozhodujících dnech sdělovací prostředky neinformovaly veřejnost zcela objektivně. Což je asi zcela běžné ve vypjatých událostech. Dnes se s podobným stavem setkáváme u Ukrajiny. Když jsem slyšel a viděl, kdo se s tehdejších mladých lidí angažoval proti společenskému zřízení a věděl jsem o jejich předešlých jednáních s nejvyššími představiteli SSM, nemohl jsem plně důvěřovat jejich prohlášením," uvádí Miroslav Žítek.

Obrat o 180 stupňů

Negativně hodnotí i následující vývoj společenských poměrů a občanskoprávního života. „Převažovala pouze snaha o změnu majetkových poměrů. Což se v následujících letech projevilo i ve změnách našeho hospodářství ztráta potravinové soběstačnosti, likvidace systému v zemědělství, závodů mlékárenského průmyslu, cukrovarnictví a dalších. Změny ve společnosti z mého osobního pohledu alespoň odhalily povahy mnoha lidí. Někteří se přestali přetvařovat, někteří se překotně přetvařovali i nadále, ale otočili se přitom o 180 stupňů s jediným cílem pokusit se získat znovu prospěch pouze pro sebe. Mnohým se to podařilo," dodává Miroslav Žítek.

Ne všichni obyvatelé na Chrudimsku byli nadšení z razantní změny poměrů. Dokládá o tom příběh z Třemošnice, kam koncem listopadu 1989 přijeli pražští komentátoři sportovních utkání, kteří měli připravený program „Přímý přenos". Své večerní vystoupení však podmínili přečtením prohlášení studentů a herců. Posluchači však namítli, že si přišli poslechnout zajímavosti z novinářského života a ne politické proklamace. Komentátoři proto odmítli vystoupit a odjeli zpět do Prahy.

Lidová tvořivostBěhem bouřlivých dnů a týdnů po 17. listopadu se na stěnách budov začaly objevovat různé nápisy. Například „Ať žije Dubček. Victoria," Radostně volal neznámý pisatel na výloze obchodu ve Skutči. „Jsme s Prahou" a „Novou vládu" psali Skutečtí na stěny domů. Zároveň se objevila celá řada plakátů a tiskovin. Jejich ráz byl velmi často humorný. „Mezi demokracií a demokratizací je rozdíl jako mezi vodou a vodkou," stálo na plakátu v Hlinsku. „Do nového jitra bez ministerstva vnitra," dovolil si veršovat další Hlinečák. „Ať žije KSČ, ale za svoje," dodává další z řady autorů. Padlému komunistickému režimu dokonce „pozůstalí" občané vydali parte. „S lehkým srdcem a radostí v srdci oznamujeme Vám všem onu dlouho očekávanou zprávu, že nás navždy opustil TOTALITNÍ REŽIM. Zemřel po dlouhé, těžké nemoci ve věku nedožitých 42 let," napsali „šťastní pozůstalí".

LUKÁŠ VANÍČEK